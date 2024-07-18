Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (18 Temmuz 2024)

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İşte günün şampiyon tercihleri...

KF Llapi - Wisla Krakow: Maç Sonucu 2 (1.95 yerine 1.98)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan KF Llapi - Wisla Krakow karşılaşmasında Misli yazarı Kerim Can Özdal, konuk ekibin kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Kerim Can Özdal’ın Yorumu

Polonya temsilcisi Wisla Krakow, ilk maçı evinde 2-0 kazandı. Galibiyetini önerdiğim maçta hem avantajlı bir sonuç alarak hem de istatistiklerde rakibe üstünlük kurarak kazandılar. Kosova ekibi Llapi'nin düşük formu ve kalitesiyle yine hücumda etkili olması zor. Wisla'nın, risk almak zorunda olan rakibine karşı deplasmanda da kazanma ihtimali yüksek.

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Tobol K - Ruzomberok: Maç Sonucu 1 (1.39 yerine 1.41)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Tobol K – Ruzomberok karşılaşmasında Misli yazarı Görkem Tezer, ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Görkem Tezer’in Yorumu

İlk maçı Ruzemberok, hatasız hücum performansıyla kendi evinde Tobol'u 5-2 gibi net skorla mağlup etmesini başardı. Kazakistan temsilcisi Tobol bu maçta tüm riskleri alacaktır ancak ligde oynadığı maçları da göz önünde bulundurduğumuzda savunma hattı pek güven vermiyor diyebilirim. Konuk ekip Ruzomberok ise yeni sezona hazırlık sürecinde olsa da oynadığı maçlarda skor üretme konusunda sorun yaşamadı. Konuk ekibin skoru korumaya yönelik bir futbol oynayacağını kesinlikle düşünmüyorum ancak kendi evinde bu sefer Tobol'un galip gelmesini bekliyorum.

Argentinos J - CA Tigre: Maç Sonucu 1 (1.37 yerine 1.39)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Argentinos J - CA Tigre karşılaşmasında Misli yazarı Barış Keklik’in tahmini ev sahibi ekibin kazanacağı yönünde.

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Misli Yazarı Barış Keklik’in Yorumu

İkinci tura fena başlamayan Argentinos, galip geldiği üç maçta bize toplamda 6 gol izletti ve tempodan hiç düşmediler. Tigre ise çıktığı beş maçta henüz galibiyet alamadı ve ligdeki performanslarından çok da farklı maçlar izletmediler. Savunma zaafiyetlerinin yanı sıra gol yollarında da pek etkili değiller. Argentinos karşısında direnebileceklerini düşünmüyorum.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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