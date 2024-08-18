Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (18 Ağustos 2024)

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Beşiktaş – Antalyaspor: Maç Sonucu 1 (1.33 yerine 1.36)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Beşiktaş – Antalyaspor karşılaşmasında Misli yazarı Sabri Ugan, ev sahibinin galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Sabri Ugan’ın Yorumu

Beşiktaş'ın oyunda eksikleri var, önce bunun altını çizeyim. Bu maçta Masuaku'nun oynamayacağını da ekleyeyim. Alex de Souza'nın takımı Antalyaspor bir sürpriz yapabilir mi? Evet, elbette yapabilir? Fakat lige iyi başlayan, taraftarının desteğiyle oynayacak Beşiktaş'ın bu sürprize fırsat verme ihtimalini düşük görüyorum. Dahası evinde olmanın rüzgarını arkasına alacak olan Beşiktaş'ın ilk devre bitiminde soyunma odasına galibiyetle gitmesi bana "Olası" geliyor. Yine de daha mantıklı olana tarafta duracağım. Beşiktaş kazanır.

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Başakşehir – Alanyaspor: X-2 Çifte Şans (1.34 yerine 1.36)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Başakşehir – Alanyaspor karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, konuk ekibin sahadan en az 1 puanla ayrılmasını bekliyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Alanyaspor geçen hafta Eyüp ile berabere kaldı ancak oyun olarak çok üstündüler. Fatih Tekke kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içinde transferi hareketli geçiren Güney ekibi, İstanbul'da kaybetmez diyorum. Başakşehir'e gelirsek... Avrupa'da yoluna devam eden Çağdaş Atan'ın ekibi deplasmandaki Rize beraberliğinin ardından yine dişli bir rakiple karşı karşıya... Perşembe günü St Patrick ile deplasmanda Play-Off ilk maçına çıkacak olan Başakşehir'de ufak çaplı rotasyon görebiliriz.

Chelsea – Manchester City: Maç Sonucu 2 (1.66 yerine 1.92)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Chelsea – Manchester City karşılaşmasında Misli yazarı Mert Artun, konuk ekibin galip geleceğini düşünüyor.

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Misli Yazarı Mert Artun’un Yorumu

Pep Guardiola bir kez daha yanında yetişen bir hoca ile karşı karşıya. Arteta’ya bariz üstünlük kurdu İspanyol hoca, bakalım Maresca’ya karşı nasıl sonuçlar alacak. Chelsea sezon öncesi gelenler ve gidenlerle yine çorba bir kadro olarak başlıyor sezona, yetişemiyoruz artık Chelsea transferlerine. Wolves’un assist makinası Pedro Neto da takıma katıldı. Geçen sezon forma giyemeyen sakatlar iyileşiyor. Cucurella harika bir EURO 2024 geçirdi. Fofana defans hattına döndü. Sağ bekte Mala Gusto oynamaya devam edecek gibi görünüyor. Chilwell’I kadroda düşünmüyor Maresca, kadro genç kaleci kaynarken bir tane daha aldılar ancak Robert Sanchez’in oynaması bekleniyor şimdilik. Geçen sezon 22 gol atan Cole Palmer ile 9 yıllık yeni sözleşme yapıldı. Kaptanlardan Connor Gallagher Atletico Madrid'e satılmaya çalışılıyor, Omorodion transferi yatınca Joao Feliz’in yeniden Chelsea’ye dönmesi gündemde. City’de ise geçen hafta Community Shield maçında oldukça etkili oynayan genç kanat Oscar Bobb’un hafta içi idmanda ayağı kırıldı ve Norveçli bir süre sahalardan uzak kalacak. Julian Alvarez de rekor bedelle Atletico Madrid'e satıldı. Brezilyalı Savinho yeni transfer olarak kadroda. Stamford Bridge’de keyifli bir pazar günü maçı izleriz, gollü bir maç bekliyorum. Son 9 Chelsea maçından 7 galibiyet çıkartan City rahat kazanır diye tahmin ediyorum.

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