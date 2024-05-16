Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (16 Mayıs 2024)

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İşte günün şampiyon tercihleri…

Almeria - Barcelona: Maç Sonucu 2 (1.23 yerine 1.25)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” ile “Canlı İzle” seçenekleri bulunan Almeria – Barcelona karşılaşmasında Misli editörü Sezer Kenar, konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli Editörü Sezer Kenar’ın Yorumu

Küme düşmesi birkaç maç önce kesinleşen Almeria, maçlara rahat bir şekilde çıkıp keyifli karşılaşmalara imza atıyor. Aynı zamanda gol yollarındaki etkinlikleri de artmış durumda. Barcelona ise Real Sociedad’ı yenerek yeniden ikinciliği aldı. Xavi’nin kalma kararı sonrası diğer sezona hazırlıklar şimdiden başladı. İlkay Gündoğan, sarı kart cezalısı ve oynayamayacak. Gollü bir maç sonunda Barcelona’nın kazanmasını bekliyorum.

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Çorum FK - Kocaelispor: Karşılıklı Gol Var (1.47 yerine 1.49)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Çorum FK – Kocaelispor karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever’in tahmini iki ekibin de karşılıklı goller bulacağı yönünde.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Çorum son 3 haftada 3. sırayı kendi elleriyle vermişti Sakaryaspor'a... 31. haftada 3.'lük koltuğunda oturan Çorum FK, sonrasında Erzurum ve Bolu'ya yenilip, Urfa ile berabere kalmış; Play-Off finalinin biletini kaçırmıştı. Yine de Kocaelispor'a göre daha disiplinli oynayan bir takım Çorum. Verheydt'in yanı sıra Geraldo da bu kez göreve hazır. Kocaeli'de ise önemli bir karar alınmış, Ertuğrul Sağlam; Mustafa Gürsel'in yerine yeniden teknik adamlığa getirilmişti. Normalde hoca değişimleri pozitif etki yaratır fakat Ertuğrul Sağlam yeni bir isim değil. Sezon başında da o vardı. Çorum'u tura yakın taraf görmekle birlikte KG Var ihtimali bu maçta yüksek ihtimal.

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Las Palmas – Real Betis: Maç Sonucu 2 (1.77 yerine 1.80)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Las Palmas – Real Betis karşılaşmasında Misli yazarı Gökhan Abdik, konuk ekibin kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Gökhan Abdik’in Yorumu

Real Betis, süper performansıyla lig altıncılığına yerleşti. Bu maçta da son haftaların en formsuz takımı karşısında puan kaybetmeleri büyük sürpriz olacaktır. Real Betis’in önündeki 3 maçın ikisi oldukça zor. Biri Real Sociedad’la oynayacağı adeta final maçı, diğeri de şampiyon Real Madrid karşısında deplasmanda. O nedenle bu maç Real Betis için olmazsa olmaz bir maç. Bu maçı kazanıp o moralle son iki maça hazırlanacaklarını düşünüyorum.

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