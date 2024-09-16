Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (16 Eylül 2024)

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Antalyaspor - Adana Demirspor: Maç Sonucu 1 (1.51 yerine 1.54)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Antalyaspor-Adana Demirspor karşılaşmasında Misli yazarı Can Tongo, ev sahibi ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Adana Demirspor transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle kadrosal anlamda bu sezona çok sıkıntılı başladı. Sezonun ilk 4 maçında 3 yenilgi, 1 beraberlikle son sıraya indiler. Belki son saatlerde transfer tahtasını açabililer ama bu saatte yapılacak transferlerin özellikle bu maçta bir etki yaratmayacağını düşünüyorum. Antalyaspor açılışı bol gollü maçlarla yaptı. İlk 4 haftanın son 3 maçında 7 gol atıp, 11 gol yediler. Antalyaspor kadro kalitesi olarak şu an Adana Demirspor'dan daha iyi durumda. İç sahada oynamanın avantajıyla galibiyete uzanmaları zor gözükmüyor. Antalyaspor 3 puanı almaya yakın.

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Lazio - Hellas Verona: Maç Sonucu 1 (1.42 yerine 1.44)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle & Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Lazio - Hellas Verona karşılaşmasında Misli yazarı Alper Öcal, ev sahibi galibiyetini öneriyor.

Misli Yazarı Alper Öcal’ın Yorumu

Verona geçen hafta Genoa karşısında biraz kıpırdadığı ikinci yarının başında bulduğu 2 golün ardından oyunu iyi tutarak kazandı. Lazio da benzer şekilde ikinci yarı daha iyi olduğu Milan karşısında geriye düştüğü maçı çevirdi ancak tutamadı. Milan oyuncu değişikliklerinden sonra hemen golü buldu. İki takımda da ciddi eksik yok ancak Lazio sahasında kadro kalitesiyle, oyun seviyesiyle bence galibiyete daha yakın taraf.

Internacional - Cuiaba: Maç Sonucu 1 (1.36 yerine 1.38)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Internacional – Cuiaba karşılaşmasında Misli yazarı Mesut Aydın Kale, Internacional’in sahadan galibiyetle ayrılmasını bekliyor.

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Misli Yazarı Mesut Aydın Kale’nin Yorumu

Ligde istikrarsız sonuçlarla çalkantılı bir süreç geçiren Internacional son haftalarda toparladı ve üst üste puanlar kazandı. Özellikle taraftarının önünde 3 maçtır üst üste kazanan Internacional'ın rakibi Cuiaba. Konuk takım düşüşte ve tehlike hattında yer alıyor. Yükselişteki Internacional'ın galibiyete yakın taraf.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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