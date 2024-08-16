Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (16 Ağustos 2024)

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Konyaspor - Galatasaray: Maç Sonucu 2 (1.51 yerine 1.55)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasında Misli yazarı Sabri Ugan, Galatasaray’ın deplasmanda galip gelmesini bekliyor.

Misli Yazarı Sabri Ugan’ın Yorumu

Hikayesi sürprize çok açık bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Heyecan dolu filmlerdeki gibi katilin “uşak” olduğundan şüphemiz yokken, senaryo bize bir anda evin damadını işaret edebilir. Şunu demek istiyorum. Galatasaray, Gabriel Sara ve Jelert’in ekstra katkısını alarak daha güçlü bir görüntü ortaya koyacak. Buna karşılık savunmadaki zaaf ve uyumsuzluğu kabul edilmesi gereken bir gerçek. Konyaspor bu açıdan Galatasaray’ın başına çorap örebilecek bir forvet hattına sahip. Ayrıca cepheden kazanılan serbest vuruşlarda Pedrinho çok etkili. Elbette kıyaslanamaz ama bana Juninho’yu hatırlattı. Çok da uzatmadan iki takımın da savunma zaaflarına da dikkat çekmeden geçmeyeyim. Bu maçta Galatasaray’da Gabriel Sara ve Icardi'nin performansı belirleyici olacaktır. Konyaspor’un evinde kazanmasına yönelik bahis yapacaklara şartları göz önüne alarak itiraz etmem. Bence Galatasaray kazanmaya yakın olan taraf. Üstelik Galatasaray galibiyetine verilen oran hiç fena değil. Eğer sürprizlerden oluşan bir sistem kuponu yapmak isterseniz 4.5 gol üst, yüksek oranıyla cazip görünüyor. Ayrıca oran takibi yapılarak, taraf bahsi ile karşılıklı gol seçeneklerinden yüksek olanı tercih etmenizi öneriyorum. Şans yanınızda olsun.

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Manchester United - Fulham: Maç Sonucu 1 (1.43 yerine 1.45)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Manchester United - Fulham karşılaşmasında Misli yazarı Özkan Öztürk, Manchester United galibiyetini öneriyor.

Misli Yazarı Özkan Öztürk’ün Yorumu

Manchester United’ı hazırlık maçlarında beğendim. Fernandes, Garnacho gibi isimler formda. Takıma kısa süre önce Mazraoui, De Ligt eklemesi de yaptılar. Fulham, Palhinha’yı önemli bir bonservis bedeli ile Bayern’e satarken kadrosuna Smith Rowe eklemesi yaptı. İyi bir takım Fulham ama bu maçta United bir şekilde kazanıp sezonu galibiyetle açacaktır.

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Beijin Guoan - Zhejiang: Maç Sonucu 1 (1.45 yerine 1.47)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle & Canlı Sohbet” seçenekleri bulunan Beijin Guoan - Zhejiang karşılaşmasında Misli editörü Bora Ünal, ev sahibinin sahadan 3 puanla ayrılacağını düşünüyor.

Misli Editörü Bora Ünal’ın Yorumu

Son dönemde büyük bir düşüşte olan Zhejiang, ligin tecrübeli ekibi Beijing Guoan’a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta deplasman puan kaybeden Beijing Guoan’ın bir üstteki rakibiyle arasında 10 puan fark bulunuyor. Zhejiang’ın ise ligdeki konumu nedeniyle hedefi kalmamış gibi duruyor. Deplasman performansı da yerlerde olan Zhejiang’ın bu maçta da varlık göstermesi zor duruyor. Karşılaşmanın Beijing Guoan’ın galibiyetiyle sonuçlanacağını düşünüyorum.

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*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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