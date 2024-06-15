Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (15 Haziran 2024)

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İşte günün şampiyon tercihleri…

İspanya - Hırvatistan: Karşılıklı Gol Var (1.72 yerine 1.75)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan İspanya - Hırvatistan karşılaşmasında Misli yazarı Aykut Aydın, iki takımdan da gol bekliyor.

Misli Yazarı Aykut Aydın’ın Yorumu

Euro 2024'ün gizli favorilerinden İspanya, turnuvaya hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Bireysel anlamda oyunculara bakınca takımın yüzde 80'i formda ve çok moralli. Euro tarihinin en genç oyuncusu olmaya dakikalar sayan Lamal ve Bilbao'nun uçağı Nico ile çok enerjik kanatlara sahipler. Pedri ve Rodri'ye merkezde kimin eşlik edeceği belki de De La Fuente'nin en çok zorlandığı seçim olacak. Ruiz de olsa Merino da olsa topun kontrolü İspanya'da olacaktır. Hırvatistan'ın oyun anlayışı da pasa dayalı ve Modriç, Brozoviç, Kovaçiç'in etkinliği malum. Majer, Budimir ve Kramariç turnuvaya hayli formda geliyor. İki takımında gol bulmasını bekliyorum. KG var iyi orandan denenir.

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İtalya - Arnavutluk: Karşılıklı Gol Yok (1.40 yerine 1.42)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan İtalya - Arnavutluk karşılaşmasında Misli yazarı Aykut Aydın, karşılıklı gollerin çıkacağını düşünmüyor.

Misli Yazarı Alper Öcal’ın Yorumu

Ölüm grubunun çantada keklik hedefi gibi görünen Arnavutlar, Serie A'ya yabancı değil. Orta saha üçlüsü, savunma dörtlüsünün birkaçı, Kaleci Strakosha hatta oynarsa Manaj bu ekole aşina fakat tereciye tere satmak kolay değil. Spalletti ve İtalya yeteneğiyle göz kamaştırmasa da bence dengeli bir takımla geliyor. Arnavutluk'tan gol yemelerini beklemiyorum.

Henan Songshan - Beijing Guoan: Maç Sonucu 2 (2.09 yerine 2.13)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Gnistan - HJK Helsinki karşılaşmasında Misli editörü Zülal Pehlivan, Beijing Guoan galibiyetini tercih ediyor.

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Misli Yazarı Zülal Pehlivan’ın Yorumu

Küme düşme hattının dibinde bulunan Henan Jianye baskı altında maça çıkacak. Rakibinin de ligde 4. olan ve üst sıraları zorlayan Beijing Guoan olması daha da baskı yaratıyor. 6 maçlık galibiyet serisinden sonra deplasman maçlarında istediğini bulamaya Beijing Guoan’ın kendine göre oldukça düşüşte olan Henan karşısında aynı hatayı yapmayacağını düşünüyorum. Oranı da bu kadar yüksekken Beijing Guoan galibiyeti denenebilir.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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