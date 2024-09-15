Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (15 Eylül 2024)

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Trabzonspor - Beşiktaş: Maç Sonucu 0 (3.12 yerine 3.38)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasında Misli yazarı Sabri Ugan, karşılaşmanın berabere biteceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Sabri Ugan’ın Yorumu

Analizi çok zor bir mücadele. Sonuçta Beşiktaş’ın daha iyi bir takım kurduğunu daha özgüvenle oynadığını söyleyebilirim. Fakat Şenol Güneş’in gelmesi Trabzonspor’la ilgili bütün analizleri değiştiriyor. Bana çok beraberlik maçı gibi duruyor.

Kasımpaşa - Fenerbahçe: 3.5 Üst (2.06 yerine 2.18)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşmasında Misli yazarı Can Tongo, karşılaşmada en az 4 gol bekliyor.

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Misli Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Mourinho yönetiminde sezona 4 maçta 3 galibiyet ile başlayan Fenerbahçe'nin Kasımpaşa deplasmanında gollü bir 90 dakikaya imza atacağını düşünüyorum. İki takım arasında bu sahada oynanan son maç 2-0 bitmiş ama iki takımda çok kritik pozisyonları kolay harcamıştı. Fenerbahçe son 2 maçta toplam 8 gol atarak (0-5/3-0) 6 puan topladı. Takımda Osayi dışında çok önemli eksik gözükmüyor. Kasımpaşa ilk hafta Konya yenilgisinden sonra Hatay ve A.Demir maçlarından beraberlik, Rize deplasmanından ise galibiyetle döndü. Fenerbahçe'nin İstanbul deplasmanından 3 puanla döneceğini düşünüyorum. 3.5 üstü tercihi yüksek oranıyla bence değerli.

Tottenham - Arsenal: Karşılıklı Gol Var (1.33 yerine 1.35)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Tottenham - Arsenal karşılaşmasında Misli yazarı Gökhan Abdik, karşılıklı gol var tercihinde bulunuyor.

Misli Yazarı Gökhan Abdik’in Yorumu

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Tottenham ve Arsenal karşı karşıya geldiğinde heyecan hep en üst seviye olur. Takımların form durumu, ligdeki konumları ne olursa olsun. Bu sezon her maç gol atan iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek bu maçta hem Tottenham’ın hem de Arsenal’in gol bulacağını öngörüyorum.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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