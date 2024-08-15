Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (15 Ağustos 2024)

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Rapid Wien - Trabzonspor: X-2 Çifte Şans (2.08 yerine 2.17)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Rapid Wien - Trabzonspor karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, temsilcimizin yenilmeyeceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Trabzonspor gibi Rapid Wien de kendi liginde puan kaybetti ve deplasmanda berabere kaldı. Papara Park'ta 1-0 galip gelen Rapid Wien avantajlı taraf fakat Trabzonspor'un reaksiyon göstermesini bekliyorum. Özellikle de Abdullah Avcı'nın basın toplantısındaki açıklamalarından sonra... Yüksek orandan Bordo-Mavililer'in galibiyeti denenebilir. Bu kez güvenli oyundan ziyade daha skor odaklı bir anlayışla çıkacaktır Avcı. Trabzonspor kazanamasa bile kaybetmez diyorum. Savic sakatlığı nedeniyle yok.

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Başakşehir - FC Iberia 1999: Karşılıklı Gol Yok (1.64 yerine 1.67)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Başakşehir - FC Iberia 1999 karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever’in karşılıklı gollerin atılmayacağı yönünde.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Başakşehir, Avrupa maçını düşünerek ligin ilk haftasında Rize deplasmanında 4-5 oyunculu rotasyona gitti. Iberia karşısında deplasmanda 1-0 kazanan temsilcimiz, yine galip gelecektir. Başakşehir'in savunma anlamında da kontrollü olacağını ve kalesini kapatacağını düşünüyorum. KG Yok bahsi denenebilir.

Lugano - Partizan: Maç Sonucu 1 (1.33 yerine 1.35)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Lugano - Partizan karşılaşmasında Misli yazarı Aykut Aydın, ev sahibinin kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Aykut Aydın’ın Yorumu

Fenerbahçe ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçlarında yakından görme imkanı bulduğumuz Lugano, deplasmanda rakibini yenerek avantajlı şekilde Stockhorn Arena’ya çıkacak. Burası kendi stadyumları değil ama yine de daha fazla taraftarları olacağı bir gerçek. Aleksandar Stanojevic bu karşılaşmayı düşünerek bazı oyuncularını Luzern maçında dinlendirdi ve bu da ilk yarısını 2-1 önde kapattıkları karşılaşmayı 3-2 kaybetmeleri ile sonuçlandı. Saldanha, Severina gibi önemli oyuncuları bu maçla ilk 11’e dönerken, hücumda da Przybylko’nun başlayacağını düşünüyorum. Partizan eski gücünden çok uzak olmakla birlikte risk almak zorunda. Ben Lugano’nun maçı kazanıp turlayacağını ve play-off turunda Beşiktaş’ın rakibi olacağını düşünüyorum.

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