Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (13 Temmuz 2024)

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İşte günün şampiyon tercihleri...

Daejeon Citi – Gangwon FC: Maç Sonucu 2 (2.05 yerine 2.09)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Daejeon Citi – Gangwon FC karşılaşmasında Misli yazarı Suat Can Yurdum, karşılaşmadan Gangwon FC’nin galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Suat Can Yurdum’un Yorumu

Zirve takibini sürdüren Gangwon, ligin dibine demir atan, son 4 maçında yalnızca 1 puan alabilen Daejeon’a konuk oluyor. Gangwon, son dönemde dış sahada istikrarsız bir görüntü çizdi. Son 3 maçın 2’sinde kaybettiler ancak zayıf rakipleri karşısında kazanmaları yüksek ihtimal. Gagnwon, kazanıp zirve takibini sürdürür.

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Fredrikstad – Molde: Maç Sonucu 2 (2.01 yerine 2.05)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan Fredrikstad – Molde karşılaşmasında Misli yazarı Efe Şahin, karşılaşmadan Molde’nin galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Efe Şahin’in Yorumu

Molde, Avrupa Ligi elemeleri başlamadan lider Bodo Glimt ile olan puan farkını düşürmek için son derece agresif bir şekilde sahada olacaktır. Özellikle geçtiğimiz hafta sahadaki takım çok istekliydi. Linnes ve Breivik’in tekrar takıma dönmesi oyunda ciddi bir gelişme sağladı. Fredrikstad son derece iyi başladığı ligde son 4 maçta ciddi bir düşüş yaşıyor ve işler kötü giderken rakibin Molde olması onlar için kötü oldu. Molde deplasmanda kazanacaktır.

Zenit – Krasnodar: Maç Sonucu 1 (1.54 yerine 1.57)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Zenit – Krasnodar karşılaşmasında Misli yazarı Halil Demirkan, sahadan Zenit’in galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Halil Demirkan’ın Yorumu

Zenit, geçtiğimiz sezon hem ligde hem de kupada mutlu sona ulaşmıştı. Sezona önemli transferler yaparak başlayan Zenit, geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 24 gol katkısı veren Glushenkov'u kadrosuna kattı. Savunmayı da Krasnodar'dan Volkov'u transfer ederek güçlendirdiler. Krasnodar ise geçtiğimiz sezonu ligde Zenit'in 1 puan gerisinde tamamlamıştı. Krasnodar, kadrosundaki bazı önemli oyuncularıyla da vedalaştı. Kaleci Safonov'u, yüksek bir bedelle PSG'ye yollayan Krasnodar, savunma ve orta sahadan da eksilmeler yaşadı. Zenit, yaptığı takviyelerle sezona yine güçlü ve iddialı bir şekilde giriyor. Mücadele için tercihim MS 1.

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*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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