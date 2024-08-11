Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (11 Ağustos 2024)

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Samsunspor – Beşiktaş: Maç Sonucu 2 (1.84 yerine 2.11)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Samsunspor – Beşiktaş karşılaşmasında Misli yazarı Cengiz İzmitli, karşılaşmadan Beşiktaş’ın galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Cengiz İzmitli’nin Yorumu

Yeni TD ve yeni transferlerle Galatasaray'ı Süper Kupa'da 5-0 yenmek Beşiktaş için ciddi moral oldu. Galatasaray'ın da maç boyu ciddi ikramları oldu ama Rafa Silva ve Ciro Immobile'nin tecrübeleri ve kaliteleriyle bu ikramları geri çevirmemesi önemli... Samsunspor da yeni sezona yeni TD ile girenlerden; Markus Gisdol'un yerine Thomas Reis takımın başında olacak. Emre Kılınç sakat, Taylan Antalyalı'nın kiralık sözleşmesi bitti. Moryke Fofana ve Osman Çelik gibi tecrübeli ayaklar takımdan ayrıldı... Beşiktaş'ın "Rashica, Rafa, Semih + Immobile" dörtlü hücum hattı ve arkasındaki "Gedson & Musrati" ikilisi kalite olarak Samsunspor'un çok üzerinde. Stopere Gabriel Paulista gibi bir tecrübe, Emirhan Topçu gibi Süper Lig standartlarında iyi sayılabilecek takviyeler yapıldı. 19 Mayıs'ta geçen sezon iyi atmosferlere şahit olduk ancak siyah-beyazlı takımın kadro kalitesiyle Samsun'da 3 puana yakın olduğunu düşünüyorum.

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Sivasspor – Trabzonspor: Maç Sonucu X (3.05 yerine 3.35)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Sivasspor – Trabzonspor karşılaşmasında Misli yazarı Sabri Ugan, karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Sabri Ugan’ın Yorumu

Avrupa Ligi elemesinde Rapid Wien'e tek golle mağlup olan Trabzonspor 10 günde üçüncü "resmi" maçına çıkacak. Neredeyse baştan aşağı değişen kadrosuyla hem yarışan hem de oyun alışkanlığı kazanmaya çalışan Trabzonspor'un önemli bir handikabı da yorgunluğu olacak. Sivasspor da Trabzonspor da gol sorunu yaşıyor gibi görünüyor. Beraberlik seçeneğini deneyeceğim. Benim için 3.44 oran fazlasıyla çekici. Bununla beraber sistem kuponuma, ilk yarı / ikinci yarı beraberlik (4.74) seçeneğini ekleyeceğim.

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Sheffield Wednesday – Plymouth: Maç Sonucu 1 (1.65 yerine 1.68)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Sheffield Wednesday – Plymouth karşılaşmasında Misli yazarı Mert Artun, sahadan Sheffield Wednesday’in galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Mert Artun’ın Yorumu

Geçen sezon mucizevi şekilde ligde kalan Wednesday, yeni sezonun ilk maçında Wayne Rooney'in yeni takımını konuk ediyor. Plymouth da geçen sene kümede kalmayı başardı son haftalarda ve bu sene de hedef lige tutunmak. Ev sahibi kendi çapında fena transferler yapmadı. Plymouth'un deplasman formu çok kötüydü geçen sezon, 23 maçta 3 kez kazanabildiler. Ev sahibi sezona 3 puanla başlar diye tahmin ediyorum.

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*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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