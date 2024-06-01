Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (1 Haziran 2024)

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İşte günün şampiyon tercihleri…

B. Dortmund - Real Madrid: Maç Sonucu 2 (1.48 yerine 1.69)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan B.Dortmund - Real Madrid karşılaşmasında Misli yazarı Aykut Aydın, Real Madrid’in 90 dakikada kazanıp şampiyon olmasını bekliyor.

Misli Yazarı Aykut Aydın’ın Yorumu

Şampiyonlar Ligi finalinin gediklisi Real Madrid ile bu sezonun en büyük sürprizine imza atan takımı Dortmund’u buluşturacak finalde favorim Real Madrid. Ancelotti çok fazla sakat oyuncusuna rağmen sezon genelinde pek de zorlanmadan LaLiga şampiyonluğuna uzanırken, Devler Ligi’nde zorlandığı karşılaşmalarda bile sabırlı oyun anlayışıyla istediğini almayı başardı. Rodrygo, Vinicius ve Bellingham üçlüsü gerçekten korkutucu bir hücum hattı ve kontrol edilmesi çok zor. Dortmund iki PSG maçında kalesini gole kapatmayı başardı ama ben iki maç genelinde de çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Real Madrid bence işi şansa bırakmaz, bu finali kazanır diyorum.

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Ham Kameratene - Brann: Maç Sonucu 2 (1.51 yerine 1.54)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle & Canlı Sohbet” seçenekleri bulunan H. Kameratene - Brann karşılaşmasında Misli yazarı Efe Şahin, deplasman ekibinin galibiyetini öneriyor.

Misli Yazarı Efe Şahin’in Yorumu

Brann son 3 haftada zor bir fikstürü geride bıraktı ve yoluna ikinci olarak devam etmeyi başardı. Bard Finne’nin ceza sahası içinde topla buluşma sayısı arttıkça takım çok daha rahat ediyor. EURO 2024 öncesi kazanarak araya girmek çok ama çok önemli. Kameratene son dönemde biraz daha toparlamış olsa da temposu ve kalitesi yüksek bir takıma karşı başarılı olmaları çok ama çok zor. Brann galibiyeti bekliyorum.

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Göteborg - Elfsborg: Karşılıklı Gol Var (1.36 yerine 1.38)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Göteborg - Elfsborg karşılaşmasında Misli yazarı Efe Şahin, karşılıklı gol var seçeneğini tercih ediyor.

Misli Yazarı Efe Şahin’in Yorumu

Göteborg maç başına 1 puan ortalamaya yükselerek kendini küme düşme hattının hemen üstüne çıkmayı başardı. Biraz daha agresif bir hücum yapısında olmaları onlara çok daha iyi geldi ve artık bu şekilde devam edeceklerdir. Elfsborg geçtiğimiz hafta Malmö karşısında iyi bir savunma örneği gösterse de kalesini gole kapatamadı ve bu şekilde oynamaya alışık olmamaları da büyük bir etken. Bu maçta her iki takımdan da gol bekliyorum.

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