Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (1 Eylül 2024)

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Beşiktaş – Sivasspor: Maç Sonucu 1 (1.21 yerine 1.31)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Beşiktaş – Sivasspor karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, karşılaşmadan Beşiktaş’ın galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’inYorumu

Hafta içinde Lugano maçında Beşiktaş gövde gösterisi yaptı. Rafa Silva adeta resital sunuyor, Immobile golcülüğünü gösteriyor. Böylesine 2 kilit oyuncunun varlığı diğer isimlerin de performansını yukarı çekiyor. Gedson bunlardan biri. Rüzgârı arkasına almış Siyah-Beyazlılar’ın, kendi taraftarı önünde, dolu tribünlerin karşısında yine kazanacağını düşünüyorum. Sivas arkada iyi kapanıp, hızlı hücumlarla tehlike yaratmaya çalışacaktır fakat Beşiktaş’ın kilit isimlerini durdurması bence zor.

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Eyüpspor – Trabzonspor: Karşılıklı Gol Var (1.52 yerine 1.55)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Eyüpspor – Trabzonspor karşılaşmasında Misli yazarı Cengiz İzmitli, karşılaşmada karşılıklı gollerin atılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Cengiz İzmitli’nin Yorumu

Trabzonspor çalkalanıyor. Avrupa defteri kapandı, Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Trezeguet gidiyor. Muhammed Cham geldi, Serdar Saatçı gelecek ama takımın başında kim olacak? Birçok olumsuz durum, birçok soru işareti ile İstanbul deplasmanına geldiler... Eyüpspor ise 3 haftayı 7 puanla (2G 1B) geçti. İtiraf edeyim; bekletimin üzerinde. Daha derli toplu görüntüdeler... "KG VAR" ideal. Trabzonsporlu futbolculardan bi' reaksiyon görebiliriz. Eyüpspor da boş geçmez gibi.

Juventus – AS Roma: Maç Sonucu 1 (1.57 yerine 1.60)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan Juventus – AS Roma karşılaşmasında Misli yazarı Özkan Öztürk, karşılaşmadan Juventus’un galip ayrılacağını düşünüyor.

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Misli Yazarı Özkan Öztürk’ün Yorumu

Motta önderliğinde Juventus sezona harika başladı. Yeni bir yapılanma, gençleşmiş bir kadro, farklı yüzler. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız da artık 10 numaralı formasıyla sahada ve iki maçta iki asist yaptı. Vlahovic ile uyumu çok iyi. Keyif veriyorlar. İki maçta 6 gol atıp kalelerinde gol görmediler. Roma, iki maçta bir puana sahip. Geçen hafta evlerinde sürpriz bir yenilgi aldılar. Empoli’ye kaybettiler. Bu deplasmanda da tutunamazlar. Juve kazanır.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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