Misli’den Günün Oyuncu Bahisleri! Bayern Münih’te Kane ve Musiala rüzgârı…

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Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga başta olmak üzere pek çok lig ve turnuvadaki karşılaşmalarda bulunan oyuncu bahisleriyle İddaacılar, yeni bir oyun deneyimi yaşamaya başladı.

“Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahislerin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri farklı birçok seçeneğe oynayabiliyor.

Gol atar veya asist yapar, şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi seçeneklerin yer aldığı “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da İddaacılar tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.

Misli, oyuncu bahisleriyle ilgili üyelerine dikkat çeken istatistikler sunmaya devam ediyor. İşte günün maçlarında yer alan oyuncu bahisleriyle ilgili öne çıkan istatistikler!

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Bayern Münih – Augsburg / Oyuncu Gol Atar: Harry Kane

B.Münih'te Harry Kane, Bundesliga'da oynadığı son 4 maçın 3’ünde fileleri havalandırdı.

Bayern Münih – Augsburg / Oyuncu Gol Atar: Jamal Musiala

Bayern Münih'te Jamal Musiala, Bundesliga'da oynadığı son 8 maçın 5'inde gol atmayı başardı.

Bayern Münih – Augsburg / Oyuncu Kart Görür: Elvis Rexhbecaj

Augsburg’da Elvis Rexhbecaj, son 9 lig maçının 5’inde kart gördü.

Paris Saint Germain – Toulouse / Oyuncu Gol Atar veya Asist Yapar: Bradley Barcola

Bradley Barcola, PSG'de oynadığı son 4 lig maçının hepsinde gol attı veya asist yaptı.

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Misli’ye yeni üye olan herkes 150 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 150 TL kazanma şansını yakalayın. “Şampiyon Oranlar”ın ve oyuncu bahislerinin yer aldığı Misli’de maçların heyecanını daha fazla yaşayın!