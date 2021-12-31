Misli'de Yılın Oscarları

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Türkiye'nin en hızlı büyüyen yasal bahis sitesi Misli.com'da 2021 yılı 'EN'lere sahne oldu. Üyelerin yıl boyu seçimlerine göre belirlenen listede Beşiktaş ve Trabzonspor ön plana çıktı.

Misli.com'da en çok bahis yapılan takım Beşiktaş oldu. Süper Lig lideri Trabzonspor yıl boyunca kendi taraftarlarına en çok kazandıran takım unvanını elde ederken, kazandırma oranı en yüksek takım Türkiye'de Kayserispor, Avrupa'da ise Atletico Madrid oldu.

Misli.com'da geride bıraktığımız 2021 yılında en çok bahis oynanan maç Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax–Beşiktaş buluşmasıydı. Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan zorlu 90 dakika en çok bahis oynanan derbi kategorisinde zirveye çıktı.

Taraftar dağılımında Fenerbahçeli üyelerin yüzde 40'ı kendi takımlarının maçlarına oynarken; Beşiktaş’ta bu oran yüzde 20, Galatasaray’da ise yüzde 10 seviyesindeydi. Üç büyükler arasında Beşiktaş bahisseverlere en çok kazandıran takım olmayı da başardı.

Bahis türleri arasında futbolda en çok maç sonucu ve 2.5 alt/üst seçimleri, basketbolda ise maç sonucu ve ilk çeyrek sonucu tercih edildi.

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