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Misli'de Süper Çarkıfelek oynadı, 1 milyon TL kazandı! Detaylar burada...

Güncelleme Tarihi:

#Misli#Süper Çarkıfelek#Şans Oyunları
Mislide Süper Çarkıfelek oynadı, 1 milyon TL kazandı Detaylar burada...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 20:38

“Şampiyon Oranlar” ile İddaa’da normalin üzerinde oranlara yer vermeye devam eden Misli’de, Şans Oyunları ve Sanal Bahis’te de heyecan hiç durmadan devam ediyor. Sürekli büyüyen ve yenilenen Şans Oyunları ile üyelerine birbirinden eğlenceli oyunlar sunan Misli, bu alanda da fark yaratmaya devam ediyor.

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Son olarak; Galaksi Turu, Işıltılı Taşlar, Süper Plinko ve Kunduzun Macerası gibi Şans Oyunları’nı üyelerine “Türkiye’de İlk” olarak oynama şansı sunan Misli’de; Tombala, Oyna Kazan, Zeplin, Süper Çarkıfelek gibi oyunlar da oldukça ilgi görüyor. Sadece Şans Oyunları’nda değil Sanal Bahis’te farklı birçok oyuna yer veren Misli’de “Pro Lig Serbest Vuruş” ve “Serbest Vuruş Pro” gibi “Gerçek Görüntülü Oyunlar” da yine üyelerin beğenisi kazanmış durumda.

Mislide Süper Çarkıfelek oynadı, 1 milyon TL kazandı Detaylar burada...

Bir Misli üyesi de 1 milyon TL’ye varan ikramiyelerin dağıtıldığı Süper Çarkıfelek oyununda çarkı çevirerek büyük ikramiyenin sahibini oldu.

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Şans Oyunları’nda üyelerine büyük ikramiyeler kazandırmaya devam eden Misli’de Süper Çarkıfelek oynayan üye, 1 milyon TL’lik büyük ödülü kazanmış oldu.

20 bin, 100 bin, 200 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’lik ödüllerin dağıtıldığı eğlenceli oyunda, üyeler çarkı çevirerek her dönüşte ayrı bir heyecan yaşıyor. Ayrıca belirtilen ödüller dışında farklı miktarlarda da ödüller kazanılabiliyor.

Siz de Süper Çarkıfelek’in ve daha birçok Şans Oyunu’nun keyfini çıkarmak için hemen Misli’ye üye olup şansınızı deneyebilirsiniz.

Misli’den yeni üyelere 50+50 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 50+50 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de mobil uygulamadan Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve anında 50+50 TL kazanın. Misli’de Şans Oyunları’nın ve Sanal Bahis’in heyecanını doyasına yaşayın!

Mislide Süper Çarkıfelek oynadı, 1 milyon TL kazandı Detaylar burada...

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