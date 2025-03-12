Misli’de oynadı, misliyle kazandı… Oyna Kazan’da 10 TL’ye tam 200.000 TL!

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İlandır

Sürekli büyüyen ve yenilenen Şans Oyunları ile üyelerine birbirinden eğlenceli oyunlar sunan Misli’de; 29 farklı oyun Şans Oyunları tutkunlarını bekliyor. Renk Çarkı, Galaksi Turu, Işıltılı Taşlar, Süper Plinko ve Kunduzun Macerası gibi Şans Oyunları’nı üyelerine sunan Misli’de; Tombala, Oyna Kazan, Zeplin, Süper Çarkıfelek, Çılgın Ninja, Muhteşem Atlantis, Kazanç Kulesi ve Süper Yazı Tura gibi oyunlar da oldukça ilgi görüyor. Sadece Şans Oyunları’nda değil, Sanal Bahis’te farklı birçok oyuna yer veren Misli’de “Pro Lig Serbest Vuruş” ve “Serbest Vuruş Pro” gibi “Gerçek Görüntülü Oyunlar” da yine üyelerin beğenisini kazanıyor.

Oyna Kazan’da tam 20.000 katı kazanç!

Kazanmanın tutkusunu misliyle yaşayan bir Misli üyesi oldukça beğenilen Oyna Kazan oyununda 10 TL’lik bir bilet aldı. Biletinde 6 sayı içerisinden 3 tane aynı rakamı bulan Misli üyesi büyük ikramiyelerden birini kazandı. Misli üyesi 20.000 katı kazanç elde ederek 200.000 TL’nin sahibi oldu.

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Ayrıca şans oyunlarında bulunan bütün oyunlarında üyelerine büyük ikramiyeler kazandırmaya devam eden Misli’de oyuncular büyük ikramiyelerin yanında diğer ödülleri de kazanma fırsatı yakalıyor.

Siz de Oyna Kazan ve daha birçok şans oyununun keyfini çıkarmak için hemen Misli’ye üye olup şansınızı deneyebilirsiniz.

Tek Maçtan Yatanlara %10 Misli Puan Hediye

Misli, kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni üyelere 500 TL kampanyasından sonra şimdi de tek maçtan yatanlara özel bir kampanya sunuyor. Misli’de tüm üyeler, tek maçtan yattıkları takdirde yatırdıkları miktarın %10’unu almaya hak kazanıyor. Kampanya ile ilgili detaylar Misli’de…