Misli'de iddaa oynadı, son 10 dakikada gelen gollerle 132 bin 531 TL kazandı

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Misli Arena’da üyeler; kupon paylaşımı ve yorumlar yapabildiği gibi aynı zamanda yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları kazanabiliyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir; canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine anında 100 TL kazanma şansı da sunuyor.

İlk maçı 21 dakikada tuttu

Finlandiya Ligi’nde oynanan Lahti – Gnistan karşılaşmasına “İlk Yarı Karşılıklı Gol Var” tercihinde bulunan üye için maç oldukça iyi başladı. Konuk ekip 5. dakikada bulduğu golle öne geçti. Lahti’den de cevap çok gecikmedi ve 21. dakikada skoru eşitlediler. (1-1) Misli üyesi böylece iki ekibin de ilk yarıda gol bulmasıyla 4.16’lık oranı tutturmuş oldu.

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EURO 2024’te Şampiyon Oran ile kazandı

EURO 2024 A Grubu mücadelesinde dün İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Bu maça da “İlk Yarı Karşılıklı Gol Var” oynayan üye, Misli’de yer alan Şampiyon Oran ile 4.82 yerine 4.91 orana oynamış oldu. İskoçya, Almanya yenilgisi sonrası maça istekli başladı ve 13. dakikada Scott McTominay ile öne geçti. Golden sonra İsviçre baskısını artırmaya başladı ve Shaqiri, 26. dakikada uzaklardan yaptığı şık vuruşla beraberliği sağladı. (1-1) Bu golle beraber Misli üyesi 2’de 2 yapmış oldu.

Beklediği 3 gol de 80’den sonra geldi

Misli üyesinin kuponunda son maç Finlandiya Ligi’ndeki Helsinki – Kuopion maçıydı. Bu maça “Ev Sahibi 2.5 Üst” oynayan üye, Helsinki’nin en az 3 gol atacağını düşündü. Ancak maç hiç de üyenin istediği başlamadı. İlk yarı, konuk ekip Kuopion’un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda da beklenen goller bir türlü gelmedi. Helsinki ilk golü 81. dakikada buldu. Yine de kuponun tutması düşük bir ihtimaldi. Ancak 1 dakika sonra gelen gol her şeyi değiştirdi. 82’de ev sahibi Helsinki, 2-1 öne geçmeyi başardı. Artık ev sahibinden gelecek bir gol kuponun tutmasını sağlayacaktı. 90+3’te sahneye genç forvet Luke Plange çıktı ve maçı 3-1’e getiren golü attı. Bu gol aynı zamanda kuponu getiren gol oldu. Misli üyesi bu maçta 5.20 oranıyla en yüksek oranı yakaladı.

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Üye böylece toplamda 106.21 oran ile 132 bin 531 TL kazanmış oldu ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20 Kuponu” arasında yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz.

Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…





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