Misli’de 5 maçta tam 1.134 oran bildi, 234 bin 287 TL kazandı

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Bir Misli üyesi dün oynanan maçlardan seçtiği 5 karşılaşmayı kuponuna ekledi ve tam 1.134 oranlı bir kupon oluşturdu. Üye, bu kuponunu Misli Arena’da diğer üyelerle de paylaştı.

Misli Arena’da üyeler; kupon paylaşımı ve yorumlar yapabildiği gibi aynı zamanda yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları kazanabiliyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak pek çok lig ve turnuvadaki maçlara “Şampiyon Oran” farkıyla oynayabilir; maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine 150 TL kazanma şansı da sunuyor.

Türkiye Kupası’nda 2 maçı doğru tahmin etti

Misli üyesi, kuponunda yer alan 5 maçın 2’sini Türkiye Kupası maçlarından seçti. Ankara Demirspor – Kastamonuspor ve Karaman FK – Esenler Erokspor karşılaşmalarına “Maç Sonucu 2” tercihinde bulunan üye, bu maçlarda sırasıyla 2.39 ve 2.70’lik oranlar yakaladı. Kastamonuspor, Ankara Demirspor’u deplasmanda 3-1’la geçerken; Esenler Erokspor da Karaman FK’yı yine deplasmanda 2-0 mağlup etti.

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7.30 ve 9.37’lik yüksek oranlar bildi

Misli üyesi, kuponundaki son 3 maçının ilkinde Sanatatea Cluj – CSM Politehnica Iasi karşılaşmasına “Ev Sahibi İlk Yarı 0.5 Üst” oynadı yani ev sahibinin ilk 45 dakikada en az 1 gol atacağını tahmin etti. İlk yarıdaki tek gol 36. dakikada Sanatatea Cluj’dan geldi ve üye 2.57 oran tutturarak 3’te 3 yapmış oldu.

Son 2 maçta ise Misli üyesi, oldukça yüksek oranlar yakaladı. Bu maçlara “+6 Gol” oynayan üye, iki karşılaşmada da en az 6 gol olacağını düşündü. 5-2 sona eren Lion City Sailors – Port FC maçında 7.30; 3-4 sona eren Persib Bandung – Zhejiang mücadelesinde ise tam 9.37’lik oranlar tutturarak kupondaki 5 maçı da bilmiş oldu.

Misli üyesi, toplamda 1.134 oran tutturarak 234 bin 287 TL kazandı ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20 Kuponu” arasında yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

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