Misli yazarı Hokkabazzzz şov yaptı! İY2/MS1 ve İY1/MS2 iddaa tercihleriyle kuponlar kazandırdı...

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Misli’ye gelen kazanıyor, Misli kazandırmaya devam ediyor!

Misli yazarı Hokkabazzzz, 2 farklı kuponda ilk yarı/maç sonucu tahminleri bulunan tek maçlık kuponlar oluşturdu. Ayrıca Misli üyelerinin kupon paylaşımı ve yorumlar yaptığı aynı zamanda puanlar kazandığı Misli Arena’da kuponunu diğer üyelerle paylaştı.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak pek çok lig ve turnuvadaki maçlara “Şampiyon Oran” farkıyla daha yüksek oranlarla oynayabilir; maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine 100 TL kazanma şansı da sunuyor.

Kuponu 90+10’da gelen golle tuttu

Misli yazarı Hokkabazzzz, La Liga 3. Hafta açılış mücadelesinde Villarreal-Celta Vigo karşılaşmasına İlk Yarı 2 / Maç Sonucu 1 tercihine oynadı. Celta Vigo, Borja Iglesias ve Oscar Mingueza’nın güzel golleriyle ilk yarıyı önde kapattı. Villarreal iyi bir ilk yarı geçirse de bir türlü beraberlik golünü bulamadı. İkinci yarıda ise 45-60. dakikalar arasında yaptıkları 4 değişiklikle reaksiyon verdiler. 59. dakikada oyuna giren Thiemo Barry, 60. dakikada attığı golle maçta beraberliği sağladı. 64. dakikada ise yine sonradan oyuna giren isimler Nicolas Pepe-Ayoze Perez ortaklığıyla Villarreal öne geçti. Celta Vigo’nun ise pes etmeye niyeti yoktu. Dakikalar 80’i gösterdiğinde Oscar Mingueza’nın ortasında kafayı Carl Starfelt vurdu ve maçta skoru 3-3’e getiren isim oldu. Bu dakikadan sonra maçın hızı, temposu ve heyecanı doruk noktasına ulaştı. 88. dakikada Villarreal’in attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Hemen ardından Celta Vigo’nun hücumunda Anastasios Douvikas’ın topu direkten döndü. Uzatma dakikalarında her iki takımda savunmada boşluklar vermeye başladı. Williot Swedberg, 90+3 ve 90+4’te karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda Villarreal kalecisi Diego Conde’yi geçemedi. Ardından gelişen Villarreal atağında Hugo Alvarez, ceza sahası içinde çalım yediği Thiemo Barry’i şortundan çekerek yere düşürdü ve çok amatörce bir penaltıya sebep oldu. Artık dakikalar 100’ü gösteriyordu ve penaltıda topun başına Dani Parejo geldi. Penaltıyı kaçırsa da kaleciden dönen topu tamamlayarak nefes kesen maçın sonunda Villarreal’e 4-3’lük skorla galibiyeti getiren isim oldu. Misli yazarı Hokkabazzzz, böylece 24.85’lik oranı bildi.

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Maça şok bir golle başlayan Barcelona, Olmo ile geri döndü

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Misli yazarı Hokkabazzzz, La Liga 3. Hafta mücadelesinde Rayo Vallecano-Barcelona karşılaşmasına İlk Yarı 1 / Maç Sonucu 2 tercihine oynadı. Barcelona, maçın hemen başlarında yediği golle geri düştü. Rayo Vallecano maça iyi başlayan taraftı ve 9. dakikada golü atana kadar Barcelona kalesinde tehlikeli üç pozisyon daha buldular. Daha sonra ilk yarı bitene kadar Barcelona rakip kalede etkili olmaya çalışsa da Rayo Vallecano devreyi 1-0’lık skorla önde kapatan taraf oldu. İkinci yarının başında Barcelona’da Ferran Torres’in yerine yeni transfer Dani Olmo girdi. İkinci yarının başlamasıyla Barcelona oyunu rakip ceza sahasına yığdı. Aradıkları gol 60. dakikada Raphinha-Pedri ortaklığıyla geldi. Bu golden 10 dakika sonra Lewandowski takımını öne geçirse de atılan gol VAR’dan iptal oldu. Rayo Vallecano bu andan sonra Barcelona’dan puan alır mıyız hesaplarına başlamışken sahneye sonradan oyuna giren Dani Olmo çıktı. 10 yıl aradan sonra evine dönen Olmo, Barcelona taraftarlarına güzel bir hediyeyle galibiyeti getiren isim oldu. Misli yazarı Hokkabazzzz, böylece 23.15’lik oranı bildi.

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Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz.

Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakalayabilirsiniz.

İşte Misli yazarı Hokkabazzzz’ın Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

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