Misli yazarı Hokkabazzz iddaa'da yine İY2/MS1 bildi! 4412 kişiye kazandırdı...

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Misli yeni sezonda da kazandırmaya devam ediyor.

Uzman yazar kadrosu ile bu sezon da oldukça iddialı olan Misli, sunduğu Şampiyon Oranlar ile de üyelerine ekstra kazanç fırsatı sağlamaya devam ediyor.

Yaptığı yüksek oranlı tahminlerle birçok İddaacının dikkatini çeken Misli yazarı Hokkabazzzz, bu hafta sonu da Misli üyelerinin ceplerini doldurdu. İlk Yarı / Maç Sonucu tahminleriyle bilinen Misli yazarı Hokkabazzzz, Başakşehir – Antalyaspor maçına yaptığı tahminle de yine binlerce kişiye kazandırdı.

Henüz sezon başında Villarreal – Celta Vigo, Napoli – Parma ve Vallecano – Barcelona gibi maçlarda 1/2 ve 2/1 tahminleriyle kazandıran Hokkabazzzz, dün Süper Lig’de oynanan Başakşehir – Antalyaspor maçına da ilk yarı ve maç sonucu tahmini yaptı. Karşılaşmadan 3 gün önce, tahminini Misli üyeleriyle paylaşan Hokkabazzzz, tek maçta tam 24.00 oranlı bir tahmin önermiş oldu.

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Başakşehir’den muhteşem dönüş

Süper Lig’in 4. haftasında karşı karşıya gelen Başakşehir ve Antalyaspor futbolseverlere oldukça keyifli bir maç izletti. Misli yazarı Hokkabazzzz’ın 2/1 tahmini yaptığı maçta gol yağmuru yaşandı. Hokkabazzzz, karşılaşmanın ilk yarısını Antalyaspor’un kazanacağını düşünürken; maç sonunda ise Başakşehir’in 3 puanı alacağına yönelik bir tahmin yaptı. 24.00 oranlı tahminini Misli Arena’da da takipçileriyle paylaştı.

Maça hızlı başlayan Antalyaspor henüz 2. dakikada Sam Larsson ile öne geçti. Larsson, ilk yarının sonuna doğru 41. dakikada yine sahneye çıktı ve farkı 2’ye çıkardı. 2. gol Hokkabazzzz’ın tahminini zora sokmuştu ki 44’te Figueiredo’dan gelen Başakşehir’in golü maçın seyrini değiştirdi. İlk yarı 2-1 Antalyaspor’un üstünlüğüyle sona ererken; Misli yazarı Hokkabazzzz’ın ilk yarı tahmini tutmuş oldu.

İlk yarının sonunda gelen golle umutlanan ev sahibi Başakşehir, ikinci yarıda oyunu kontrolü altına aldı ve 62’de Deniz Türüç ve 64’te ise Piatek’in arka arkaya gelen golleriyle 3-2 öne geçti. Başakşehir rüzgârı iyice arkasına alarak maçın kalan bölümünde yine Piatek’ten gelen iki golle maçı 5-2 kazandı. Maç sonu tahmininde de yanılmayan Hokkabazzzz, 2/1 tahminiyle binlerce Misli üyesine kazandırmış oldu. Klasikleşen ilk yarı / maç sonucu tahminlerine bir yenisini ekleyen Misli yazarı, tek maçta 24.00 oran yakaladı.

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Ayrıca yazar kadrosunu günden güne daha da güçlendiren Misli, futbol dünyasının tanıdık isimlerinden Alper Öcal, Aykut Aydın, Gökhan Abdik, Müjdat Mustafa Muratoğlu, Özkan Öztürk ve Yusuf Kenan Çalık gibi isimleri kadrosuna dahil etmişti.

Son olarak duayen yorumcu Sabri Ugan ile de anlaşan Misli, bu sezona da hızlı bir giriş yaptı.

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