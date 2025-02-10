Misli üyesi son dakika golleriyle güldü… İki maçta tam 385 oran!

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Misli’de yer alan “Misli Arena” adlı platform, üyelerin kupon paylaşımı ve yorumlar yapabilmesine olanak sağlıyor. Pek çok spor yorumcusu ve fenomen bahisçilerin de yer aldığı Misli Arena’da üyeler yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları da kazanabiliyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak pek çok lig ve turnuvadaki maçlara “Şampiyon Oran” farkıyla oynayabilir; maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine 150 TL kazanma şansı da sunuyor.

45+’larda gelen goller kuponu getirdi

Misli üyesi, “İkili Bahisler” oynayarak hem ilk yarı sonucuna hem de ilk yarı karşılıklı gol seçeneklerine tercih yaptı. Türkiye Süper Ligi’nde oynanan Kasımpaşa-Rizespor karşılaşmasına “İlk Yarı Sonucu 1 ve İlk Yarı Karşılıklı Gol Var” oynayan üyenin tercihi tam da ilk yarının sonunda gerçekleşti. 1-1 devam eden ilk yarının uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Hajradinovic, Kasımpaşa’yı 2-1 öne geçirdi ve ev sahibi ekibin ilk yarıyı önde bitirmesini sağladı. Üye, bu tahminiyle 12.05 oran bildi.

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Kupondaki diğer maç ise Türkiye 1. Ligi’nde Bandırmaspor-Şanlıurfaspor arasında oynandı. Üye, bu karşılaşmaya yine ilk yarı odaklı tahmin yaparak “İlk Yarı Sonucu 2 ve İlk Yarı Karşılıklı Gol Var” tercihinde bulundu. Bu maçta da üyenin şansı yine yanındaydı. Konuk ekip, 5. dakikada yediği golle maçın hemen başında geriye düştü. 30’da bulduğu golle eşitliği yakaladı (1-1). Sadece 1 dakika uzatma verilen ilk yarının sonunda 45+1’de kullanılan kornerde Akabueze’nin ortaladığı topta ayağının içiyle topu filelere gönderen Hasan Hüseyin Acar, Şanlıurfaspor’u 1-2 öne geçirdi ve deplasman temsilcisi ilk yarıyı önde kapatmış oldu. Misli üyesinin bu maç için tercihinin oranı ise 32.00’ydi.

Misli üyesi, böylece 103.211 TL kazandı ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20 Kuponu” arasında yer aldı.



Siz de Misli’ye sadece üye olarakkuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarakarasındaki yerinizi alabilir vekazanabilirsiniz. Ayrıca Misli’de yer alan” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.