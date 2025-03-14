Misli fenomeni Shevchenko17 misliyle kazandırmaya devam ediyor!

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Olympiacos Kazandı, Bodo Glimt Turladı

Avrupa Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelen Olympiacos – Bodo Glimt karşılaşmasının ilk maçını Bodo Glimt 3-0’lık skorla kazandı. İkinci maçta Norveç temsilcisini evinde ağırlayan Olympiacos, karşılaşmaya yine istediği gibi başlayamadı. Dakikalar 36’yı gösterdiğinde 25 yaşındaki orta saha Jens Hauge’ün ceza sahasına yaptığı ortada, ilk maçta da harika oyunuyla göz dolduran Kasper Hogh, topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi. Bu golle beraber ilk yarı, Bodo Glimt’in 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

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İkinci yarıya galibiyet parolasıyla çıkan Olympiacos, maça da hızlı başladı. Peşi sıra ataklarını sıklaştıran Yunanistan ekibi, aradığı golü dakika 53’te Christos Mouzakitis tarafından gönderilen ara pasta Roman Yaremchuk ile buldu. Bu golle daha da morallenen kırmızı-beyazlılar, 62. dakikada penaltı kazandı. Takımın tecrübeli oyuncusu Rodinei, topu sol alt köşeye gönderdi fakat kaleci Nikita Haikin uzanarak bu şutu çıkardı. 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız penaltıyı kaçırırken, tur umutlarının da azalmasına neden oldu. Fakat kaçan penaltıdan 3 dakika sonra sahneye yeniden Roman Yaremchuk çıktı. Skoru 2-1’e getiren golü atan Yaremchuk, Olympiacos taraftarını umutlandırsa da maçta başka gol sesi çıkmadı. Karşılaşma Olympiacos’un 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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