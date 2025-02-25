Misli fenomeni Shevchenko17 kazandırmaya devam ediyor!

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Goller son dakikada geldi, 932 kişi daha kazandı

İngiltere Championship’te ilk iki sırayı ilgilendiren mücadelede Sheffield United evinde Leeds United’ı ağırladı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk fırsatı dakika 9’da kaçırdı. Sol taraftan 21 yaşındaki orta saha Sydie Peck ile korner kullanan kırmızı-beyazlıların topunu Leeds United defansı çizgiden çıkardı. Dakikalar 14’ü gösterdiğinde ise sahneye Leeds United’ın kalecisi Illan Meslier çıktı. Yine sol kanattan gelen Sheffield United atağında Callum O'Hare kafa vuruşu ile şansını denedi ancak top direkten dönerek 25 yaşındaki İngiliz forvet Tyrese Campbell’ın önüne düştü. Campbell’ın kafa vuruşunda top önce direğe ardından Leeds United’ın kalecisi Illan Meslier’e çarparak ağlarla buluştu. Sheffield United böylece Illan Meslier’ın kendi kalesine attığı golle skoru 1-0 yaptı. Golden sonra ev sahibi ekibin atakları devam etse de skor değişmedi ve ilk yarı Sheffield United’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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Junior Firpo alev aldı, Leeds United maçı çevirdi

İkinci yarının başında da ataklarına devam eden Sheffield United bir türlü skoru artırmayı başaramayınca Leeds United’ın sol beki Junior Firpo sazı eline aldı. Dakika 77’de sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içine sızan Junior Firpo, etkili bir kafa vuruşu ile skoru eşitleyen golü buldu. Bu golden sonra maça ortak olan Leeds United’ın atakları sıklaşmaya başladı. Dakika 89’da sağ taraftan korner kullanan Leeds United’da Junior Firpo yine kafa vurmayı başararak topu arka direğe gönderdi. Arka direkte kendini unutturan Japon orta saha Ao Tanaka’ya ise sadece dokunmak kaldı ve Leeds United, skoru 2-1’e getirerek galibiyet fitilini ateşledi. Moral olarak da çöken ev sahibi ekip durumu eşitlemeye çalışırken deplasman ekibinin yıldız oyuncusu Joel Piroe, dakika 90’da ceza sahası dışından bulduğu harika golle durumu 3-1’e getirdi ve Bramall Lane adeta sessizliğe büründü.

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