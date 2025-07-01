Misli, Fenerbahçe Beko'nun Euroleague forma önü sponsoru oldu

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Misli, sezonu 3 kupa ile tamamlayıp ilke imza atan Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maçlarındaki "Forma Önü Sponsoru" oldu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Misli logosu, 2025-2026 sezonu boyunca EuroLeague karşılaşmalarında Fenerbahçe Beko formalarında yer alacak. Erkek Basketbol Takımımıza destek verecek yeni yol arkadaşımız Misli'ye “Ailemize hoş geldin” diyor; bu iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz.

Sponsorluk anlaşmasının imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde resmi kanallarımız aracılığıyla duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.