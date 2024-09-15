Misli editörleri günün oyuncu bahislerini paylaştı! Heung Min Son Gol Atar veya Asist Yapar...

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Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga başta olmak üzere pek çok lig ve turnuvadaki karşılaşmalarda bulunan oyuncu bahisleriyle İddaacılar, yeni bir oyun deneyimi yaşamaya başladı.

“Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahislerin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri farklı birçok seçeneğe oynayabiliyor.

Gol atar veya asist yapar, şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi seçeneklerin yer aldığı “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da İddaacılar tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.

Misli de oyuncu bahisleriyle ilgili üyelerine dikkat çeken istatistikler sunmaya devam ediyor. İşte günün maçlarında yer alan oyuncu bahisleriyle ilgili Misli’nin önerileri!

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Trabzonspor – Beşiktaş / Oyuncu kart görür: Eren Elmalı

Eren Elmalı, bu sezon Trabzonspor'un 5 resmi maçında ilk 11’de yer alırken bunların 3'ünde sarı kart gördü. Geçen sezonki Trabzonspor – Beşiktaş karşılaşmasında da Eren Elmalı, sarı kart görmüştü. Ayrıca bu maçın hakemi Ali Şansalan, geçen sezon kupa yarı finalinde Trabzonspor'un Karagümrük'ü ağırladığı maçta Eren'e sarı kart göstermişti.

Kasımpaşa – Fenerbahçe / Oyuncu kaleyi bulan şut çeker: Nuno Da Costa

Nuno da Costa, oynadığı son 6 lig maçında da en azından bir tane kaleyi bulan şut üretti.

Tottenham – Arsenal / Oyuncu özel kombosu: Heung Min Son Gol Atar veya Asist Yapar

Heung Min Son, son 9 Kuzey Londra Derbisi'nin 6'sında gol attı veya asist yaptı.

Girona – Barcelona / Oyuncu kart görür: Jules Kounde

Jules Kounde, Barcelona'nın ligde oynadığı son 8 dış saha maçının 4'ünde sarı kart gördü. Bunlardan bir tanesi Girona deplasmanındaydı.

Celta Vigo - Real Valladolid / Oyuncu Gol Atar: Iago Aspas

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Iago Aspas, Celta Vigo’nun evinde oynadığı 7 maçın 5’inde gol atma başarısı gösterdi.

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