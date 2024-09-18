Misli editörleri günün oyuncu bahislerini paylaştı! Haaland Gol Atar, Lautaro Martinez Şut Çeker...

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Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga başta olmak üzere pek çok lig ve turnuvadaki karşılaşmalarda bulunan oyuncu bahisleriyle İddaacılar, yeni bir oyun deneyimi yaşıyor.

“Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahislerin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri farklı birçok seçeneğe oynayabiliyor.

Gol atar veya asist yapar, şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi seçeneklerin yer aldığı “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da İddaacılar tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.

Misli de oyuncu bahisleriyle ilgili üyelerine dikkat çeken istatistikler sunmaya devam ediyor.

İşte günün maçlarında yer alan oyuncu bahisleriyle ilgili Misli’nin önerileri!

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Manchester City - Inter / Oyuncu Gol Atar: Erling Haaland

Man. City'de Erling Haaland, oynadığı son 4 maçta toplam 10 GOL attı.

Manchester City - Inter / Oyuncu kaleyi bulan şut çeker: Lautaro Martinez

Inter’de Lautaro Martinez, oynadığı son 10 maçın hepsinde en az 1 tane kaleyi bulan şut çekti.

Manchester City - Inter / Oyuncu gol atar veya asist yapar: Phil Foden

Man. City’de Phil Foden, oynadığı son 3 maçta gol attı ve asist yaptı.

Sparta Prag - Salzburg / Oyuncu Gol Atar: Nene Dorgeles

Salzburg'ta Nene Dorgeles, oynadığı son 5 dış saha maçının 4'ünde en az 1 gol atmayı başardı.

Atalanta - Arsenal / Oyuncu kaleyi bulan şut çeker: Ademola Lookman

Atalanta'da Ademola Lookman, oynadığı son 12 maçın 9'unda en az 1 tane kaleyi bulan şut çekti.

Atletico Madrid - Leipzig / Oyuncu Gol Atar: Benjamin Sesko

RB Leipzig'te Benjamin Sesko, oynadığı son 6 dış saha maçının 5'inde en az 1 gol attı.

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