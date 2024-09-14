Misli editörleri günün oyuncu bahislerini paylaştı! Bu tahminler kaçmaz...

Haberin Devamı

İlandır

Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga başta olmak üzere pek çok lig ve turnuvadaki karşılaşmalarda bulunan oyuncu bahisleriyle İddaacılar, yeni bir oyun deneyimi yaşamaya başladı.

“Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahislerin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri farklı birçok seçeneğe oynayabiliyor.

Gol atar veya asist yapar, şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi seçeneklerin yer aldığı “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da İddaacılar tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.

Misli de oyuncu bahisleriyle ilgili üyelerine dikkat çeken istatistikler sunmaya devam ediyor. İşte günün maçlarında yer alan oyuncu bahisleriyle ilgili Misli’nin önerileri!

Haberin Devamı

Galatasaray – Rizespor / Oyuncu kart görür: Khusniddin Alikulov

Stoper Khusniddin Alikulov, Rizespor'un ligde İstanbul'da oynadığı son 4 maçın 3'ünde SARI KART gördü. Rizespor'un İstanbul'da Galatasaray ile oynadığı son 5 maçın tamamında stoperlerinden biri sarı kart gördü.

Real Sociedad – Real Madrid / Oyuncu Özel Kombosu: Rodrygo Gol Atar ve Takımı Kazanır

Real Madrid, Rodrygo'nun en az 1 GOL attığı 22 lig maçının 21'ini kazanmayı başardı.

Holstein Kiel – Bayern Münih / Oyuncu Gol Atar: Harry Kane

Harry Kane, Bundesliga'da Bayern Münih'te görev aldığı son 5 deplasman maçının 4'ünde en az 1 GOL attı.

Paris Saint Germain – Brest / Oyuncu Gol Atar: Bradley Barcola

Bradley Barcola, PSG'de oynadığı son 6 maçın 5'inde en az 1 GOL attı.

Hoffenheim – B. Leverkusen / Oyuncu Özel Kombosu: Kramaric En Az 2 İsabetli Şut Çeker

Andrej Kramaric, takımının iç sahada oynadığı son 4 lig maçında da en az 2 TANE KALEYİ BULAN ŞUT çekti.

PSV – NEC Nijmegen / Oyuncu Gol Atar: Johan Bakayoko

Haberin Devamı

Johan Bakayoko, ligde oynadığı son 11 maçın 8'inde de en az 1 GOL atmayı başardı. Bakayoko, geçen sezon NEC ile oynanan son maçta takımının tek golünü atmıştı.

Misli’den yeni üyelere 50+50 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 50+50 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 50+50 TL kazanma şansını yakalayın. “Şampiyon Oranlar”ın ve oyuncu bahislerinin yer aldığı Misli’de maçların heyecanını daha fazla yaşayın!

Hemen Misli'de iddaa oyna, Yüksek oranlarla her gün Şampiyon gibi kazan!