Misli.com'dan Belarus Ligi'ne özel, Canlı İddaa kaybına %10'a varan iade! Bankoyu kaçırma...

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SLAVIA MOZYR - FC MINSK

Sezona dengeli ilk yarı görüntüsüyle başlayan Slavia Mozyr, istediği skorları ikinci yarılarda almasıyla dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz maç haftasına Isloch Minsk karşısında kaybedip yenilgisiz serilerini noktaladılar.

İlk 2 maçta 3 gol atarak sezonu açan Ukraynalı forvet Maksim Slyusar henüz sakatlığını atlatamadı, kadroda değil. Orta sahanın sağında görev yapan Aleksandr Anufriev ve forvet alternatiflerinden Dennis Tetteh'in durumları ise maç saati netleşecek.

FC Minsk ise gollü geçen maçlarda aldığı galibiyetlerle sezona giriş yapmıştı ama son 3 karşılaşmayı gol atamadan kaybetti.

Teknik patron Andrey Razin hem son form durumunu hem de deplasman fobisini yenmek için sahaya nasıl bir 11'le çıkacak herkes merak ediyor. Orta sahanın merkezinde oynayan Oleg Evdokimov dışında takımda önemli bir eksik yok. Ognjen Rolovic'i merkez santrfor olarak izleyebiliriz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Slavia Mozyr bu sezon oynadığı 5 lig maçında da ilk yarılara eşitlikle girdi.

- Slavia Mozyr iç sahada oynadığı son 7 maçta yenilgi yüzü görmedi. (5 galibiyet - 2 beraberlik)

- Sezona gollü maçlar ve 2 galibiyetle başlayan FC Minsk, son 3 maçını gol atamadan kaybetti.

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Slavia Mozyr evinde BATE gibi bir takım karşısında galibiyet almasına rağmen son 2 maçında yaşadığı kayıplarla üst sıralara tırmanma fırsatını kullanamadı. FC Minsk ise lige 2 galibiyetle başladı ama son 3 maçından 1 gol bile kaydedemeden yenik ayrılırken iyi sinyaller vermedi.

Alt sıralardaki iki vasat takımın mücadelesinde taraf seçimi güven vermiyor. Dengede geçecek ilk yarı sonrası 2. yarıda skor artabilir.

"Hangi Yarıda Daha Fazla Gol Olur? - İkinci Yarı" öneriyorum...

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