Misli.com'dan basketbola dev destek! TBF ile iş birliği anlaşması imzalandı

Türk sporuna verdiği desteği artırarak sürdüren misli.com, futbol ve voleybolun ardından basketbolu da destek verdiği branşlara ekledi. Misli.com ve TBF arasında yapılan iş birliğinin detaylarının paylaşıldığı basın toplantısı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun katılımlarıyla bugün Çırağan Sarayı'nda düzenlendi.



HİDAYET TÜRKOĞLU: UZUN VADEDE ARZUMUZ TAM KAPASİTE İLE YOLA DEVAM ETMEKTİR



İlk olarak söz alan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, çok önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Hepimizin son iki yıldır çok ciddi bir mücadele verdiği Covid-19 pandemisi nedeniyle hem dünyamız hem de spor endüstrimiz çok önemli bir sınavdan geçiyor. Yeni sezonda, salonlarımıza yüzde 50 kapasitede seyirci alarak özlediğimiz basketbol coşkusunu liglerimize geri kazandırdık. Uzun vadede arzumuz tam kapasite ile yola devam etmektir. Bildiğiniz üzere, göreve geldiğimiz günden itibaren televizyonlardaki basketbol yayınını hem seyirciler hem de kulüplerimiz için etkin ve güçlü şekilde uygulamaya özen gösterdik. Kulüplerimizin gelir beklentilerini karşılarken, hem güvenilir yayıncılar seçtik hem de açık kanallardan yayın katkısı alarak geniş kitlelere ulaşım sağladık. Amacımız yeni sezonda basketbolun tamamına yakın kısmının şifresiz şekilde yayınlanmasını sağlamak ve basketbol coşkusunu her eve ulaştırmaktır. 2021-2022 sezonunda; ING Basketbol Süper Ligi'nin tüm maçları yine Tivibu Spor'dan yayınlanırken; her hafta 2 maç da yine TRT Spor ekranlarında yayınlanıyor. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin her hafta iki maçı da Tivibu Spor'un açık kanalından basketbolseverlerle buluşacak. Geçtiğimiz yıl ilk defa normal sezonda televizyon yayınıyla buluşturduğumuz Türkiye Basketbol Ligi'mizin de haftalık iki maçı yine TRT Spor Yıldız'dan ekrana geliyor. Bizden önceki dönemlerde her hafta sadece 5 maç televizyonlardan yayınlanıyordu. Biz bu sayıyı hem taraftarlar hem de kulüplerimiz için geliştirerek her hafta toplam 12 maçın ekranlarda olmasını sağladık. Geri kalan tüm müsabakalar Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube sayfasından canlı izlenebilecek. Ancak önümüzdeki günlerde maç yayınlarından dijital bir devrim olacak iş birliğimizi çok yakında sizlere ayrıca müjdeleyecek bir toplantı daha yapacağız. Şu anda lojistik ve test hazırlıkları yapılan çalışmamız ile liglerimizin tüm maçları, çok yüksek kalite ile basketbolseverlere ulaşacak."



"SON 5 YILDA SPONSORLUK GELİRLERİMİZİ YÜZDE 30, SPONSOR SAYIMIZI DA YÜZDE 40 ARTIRDIK"



"Son beş yılda, sponsorluk gelirlerimizi yüzde 30, sponsor sayımızı yüzde 40 artırırken, Türkiye Basketbol Federasyonu olarak pandemi sürecinde en büyük desteği iş ortaklarımızdan yani sponsorlarımızdan aldık" diyen Türkoğlu, "Sezonun erken sonlanması, bazı liglerimizin oynatılamamasına rağmen, basketbola inançlarını bizlere kanıtlayan sponsorlarımızın çoğu basketboldan çıkmak yerine kontratlarını uzatmayı tercih etti. Pandemi döneminin olumsuz sonuçları her alanda olduğu gibi sporda da yaşanırken, federasyonumuz gelirlerini bu süreçte dahi artırmayı başardı. Bu süreçte yürüttüğümüz sistemli ve titiz çalışmalarla pandeminin etkilerini en aza indirdik. Sürdürülebilir ve güçlü bağımız sayesinde kazanan hem markalar hem de basketbol oldu. Bugün sizlerle burada buluşmamıza vesile olan, iş adamlığı kadar spor adamlığı ile hayatımızda yeri ve izi olan değerli büyüğüm, başkanım, Sayın Yıldırım Demirören'e huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sayın Demirören'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding bünyesinde, Dijital alandaki atılımları ve Türk sporuna sağladıkları katkıyla örnek bir duruş sergileyen misli.com, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında hem ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru, hem de Türkiye Basketbol Ligi'nin isim sponsoru olacak. Bu güzel haber tüm liglerimiz için çok değerli olsa da, kurulduğu günden bugüne ligin kalitesinin artması sonucu tarihte ilk defa bir isim sponsoru kazanan Türkiye Basketbol Ligi için büyük bir müjde niteliğindedir. Türkiye Basketbol Ligi kulüplerimiz, hem marka değeri artan bir ligde mücadele edecek, hem de değerli bir gelir artışına sahip olacaktır" dedi.



"TÜRK BASKETBOLU İÇİN İKİ DÖNEMİ KAPSAYAN İŞ PLANIMIZ VE PROJELERİMİZ İLE ÇALIŞMAYA BAŞLADIK"



Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Misli.com ailesine teşekkürlerini ileten Türkoğlu, "Son beş yılda mali konularda yürüttüğümüz başarılı çalışmalar, imzaladığımız anlaşmalar ve camiamıza kazandırdığımız birbirinden değerli iş ortaklarımızla, federasyonumuz bugün finansal anlamda kendi kendine yetebilen bir konuma gelmiştir. Federasyonumuzun mali devamlılık ve finansal konulardaki somut başarıları diğer tüm spor federasyonları arasında da örnek bir durumdadır. Göreve geldiğim günden bu yana söylediğim gibi Türk basketbolu için iki dönemi kapsayan iş planımız ve projelerimiz ile çalışmaya başladık. Misli.com ile yaptığımız anlaşmaya katkısı olan tüm ekibime de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kulüplerimizin başarısını ve liglerimizin kalitesini artırma yolunda verdiğimiz mücadelemiz ortada ve bunun başarılı sonuçlarını da somut olarak görüyoruz. Sözlerime son vermeden önce Sayın Yıldırım Demirören ve misli.com ailesine bir kez daha teşekkür ediyor ve anlaşmamızın hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.







YILDIRIM DEMİRÖREN: BAŞKAN TÜRKOĞLU, TBL'NİN KIYMETİNİ, TARİHTEKİ İLK İSİM SPONSORU OLMANIN HEM BİZE HEM DE BASKETBOL AİLESİNE YAŞATACAĞI HEYECANI BİZZAT ANLATTI

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ise Türkiye Basketbol Ligi'nin tarihteki ilk isim sponsoru olduklarına dikkat çekerek, "Başkan Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Ligi'nin kıymetini, tarihteki ilk isim sponsoru olmanın hem bize hem de basketbol ailesine yaşatacağı heyecanı bizzat anlattı" dedi ve şunları söyledi: "Biz de bu değerli ligin isim sponsoru olmaktan gurur duyduk. Branş ayırt etmeksizin Türk sporunu desteklemek, ailemizin vazgeçilmez bir geleneğidir. Sporun birleştirici gücünü çok iyi bilen rahmetli babam Erdoğan Demirören, 1982 yılında ülke sporuna desteği başlatmıştı. İmzalayacağımız anlaşma ile rahmetli babamızın başlattığı geleneğimizi çok üst noktalara taşımış olacağız. Bu nedenle gururluyuz ve mutluyuz. Şimdi görev sırası bizde. Ben sponsor desteğinin ne kadar önemli olduğunu federasyon başkanlığım döneminde bizzat yaşayarak tecrübe ettim. O nedenledir ki, imkanlarımız ölçüsünde sponsor olmayı bir görev sayıyorum. Misli.com, hem kadınlar hem de erkeklerde Avrupa'nın en güçlü ligine sahip olan Türkiye Basketbol Federasyonu'nu gönülden destekliyor. Her dakika büyüyen ve gelişen misli.com, Türkiye Basketbol Ligi'ne ismini vermekten, kadın ve erkek basketboluna ana sponsor olmaktan ve özellikle alt ligleri desteklemekten onur duymaktadır. Bu önemli anlaşmanın oluşumunda emeği geçen, başta Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu olmak üzere, yönetim kurulu arkadaşlarına, Türkiye Basketbol Federasyonu profesyonellerine ve misli.com çalışanlarına teşekkür ederim. Misli.com - Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliğinin Türk sporuna hayırlı olmasını dilerim. Bu vesileyle, yaklaşan federasyon seçimlerinin basketbol camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm başkan adaylarına başarılar diliyorum." Konuşmaların ardından Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sponsorluk anlaşmasını imzaladı. Anlaşmanın imzalanması sonrasında misli.com ile TBF yetkilileri foto muhabirlere poz verdi. TBF ile çok önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza atan misli.com, güncel olarak Voleybol Sultanlar Ligi'ne de ismini veriyor. Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi'nin resmi sponsoru olan misli.com, Beşiktaş'a da resmi bahis sponsoru olarak destek veriyor. Misli.com daha önce de TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'in isim sponsorluğunun yanında Süper Lig ekibi Göztepe'nin de resmi bahis sponsoru olmuştu.