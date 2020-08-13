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Haber Giriş: 13.08.2020 - 11:36,Son Güncelleme:

Misli.com'da NBA keyfi bir başka! TEK MAÇ'lar, CANLI YAYIN'lar...

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Misli.com'da NBA keyfi bir başka! TEK MAÇ'lar, CANLI YAYIN'lar...
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Koronavirüs salgını nedeniyle sadeleştirilmiş fikstürle, NBA Bubble olarak devam eden Amerikan Basketbol Ligi'nde normal sezonun son maçları yaklaşırken Play-Off eşleşmelerinin netleşmesi konusunda da son adımlara geldik. TEK MAÇ fırsatları ve CANLI YAYIN keyfi Misli.com ile bir başka!

Bu bir ilandır

Doğu Konferası'nda play-off eşleşmeleri netleşti.

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks'ın sekizinci Orlando Magic ile eşleştiği play-off'larda, ikincilikte bulunan Toronto Raptors ile yedinci sıradaki Brooklyn Nets karşılaşacak.

Doğu'da üçüncü sırayı alan Boston Celtics ile milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers eşleşirken; dört ve beşinci basamaklardaki Miami Heat ile Indiana Pacers karşı karşıya gelecek.

Misli.comda NBA keyfi bir başka TEK MAÇlar, CANLI YAYINlar...

Batı Konferansı'nda ise bir eşleşme hariç, play-off ağacı belli oldu.

Lider Los Angeles Lakers'ın rakibi, sekizinci sıra için şansı bulunan Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies, Phoenix Suns veya San Antonio Spurs'ten biri olacak.

İkincilikteki Los Angeles Clippers'ın konferans yedincisi Dallas Mavericks ile karşı karşıya geleceği play-off ilk turunda, üçüncü sırada yer alan Denver Nuggets ile altıncı basamaktaki Utah Jazz birbirine rakip olacak.

Batı'da Oklahoma City Thunder ve Houston Rockets ise dördüncü ve beşinci sıralardan play-off'lara girmeye hak kazandı ve birbirleriyle karşılaşacak.

TEK MAÇ FIRSATLARI, CANLI İDDAA VE CANLI YAYIN KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

NBA Bubble olarak devam eden Amerikan Basketbol Ligi'nde normal sezonun son maçları yaklaşırken TEK MAÇ fırsatları, CANLI İDDAA ve CANLI YAYIN keyfine ise ara yok.

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Misli.comda NBA keyfi bir başka TEK MAÇlar, CANLI YAYINlar...

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