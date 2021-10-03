Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (3 Ekim)

Haberin Devamı

İlandır

İşte 3 Ekim Pazar, günün canlı yayınları...

İspanya La Liga & Liga Segunda

15.00 Elche – Celta Vigo

15.00 Eibar - Ibiza

17.15 Espanyol – Real Madrid

19.15 Las Palmas - Cartagena

19.15 Burgos – Mirandes

19.30 Villarreal – Real Betis

19.30 Getafe – Real Sociedad

22.00 Granada - Sevilla

22.00 Leganes - Lugo

Bundesliga 1&2

14.30 Saint Pauli – Dynamo Dresden

14.30 Sandhausen - Darmstadt

14.30 Schalke 04 - Ingolstadt

16.30 Mainz – Union Berlin

18.30 Bayern Münih – Eintracht Frankfurt

20.30 Arminia Bielefeld – Bayer Leverkusen

Fransa Ligue 1

14.00 Rennes - PSG

16.00 Lorient - Clermont

16.00 Angers - Metz

16.00 Monaco - Bordeaux

16.00 Nantes - Troyes

18.00 Lille - Marsilya

21.45 St. Etienne - Lyon





İtalya Serie A

13.30 Bologna - Lazio

16.00 Sampdoria - Udinese

16.00 Hellas Verona – Spezia

19.00 Roma - Empoli

19.00 Fiorentina - Napoli

21.45 Atalanta - Milan

Hollanda Eredivisie

Haberin Devamı

15.30 Cambuur – AZ Alkmaar

15.30 Ajax - Utrecht

17.45 Vitesse - Feyenoord

21.00 PSV – Sparta Rotterdam





Rusya Premier Lig

14.00 Ufa - Ural

16.30 Zenit – Sochi

19.00 Akhmat Grozny – Spartak Moskova

19.00 Lokomotiv Moskova - Rostov

Portekiz Premier Lig

17.30 Belenenses – Tondela

20.00 Estoril – Gil Vicente

20.00 Benfica - Portimonense

22.30 Braga - Bosvista







İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!