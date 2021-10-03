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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (3 Ekim)

#Misli.Com#İddaa#Canlı Yayınlar
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (3 Ekim)

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

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İşte 3 Ekim Pazar, günün canlı yayınları... 

İspanya La Liga & Liga Segunda

15.00 Elche – Celta Vigo
15.00 Eibar - Ibiza
17.15 Espanyol – Real Madrid
19.15 Las Palmas - Cartagena
19.15 Burgos – Mirandes
19.30 Villarreal – Real Betis
19.30 Getafe – Real Sociedad
22.00 Granada - Sevilla
22.00 Leganes - Lugo

Bundesliga 1&2

14.30 Saint Pauli – Dynamo Dresden
14.30 Sandhausen - Darmstadt
14.30 Schalke 04 - Ingolstadt
16.30 Mainz – Union Berlin
18.30 Bayern Münih – Eintracht Frankfurt
20.30 Arminia Bielefeld – Bayer Leverkusen

Fransa Ligue 1

14.00 Rennes - PSG
16.00 Lorient - Clermont
16.00 Angers - Metz
16.00 Monaco - Bordeaux
16.00 Nantes - Troyes
18.00 Lille - Marsilya
21.45 St. Etienne - Lyon

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (3 Ekim)


İtalya Serie A

13.30 Bologna - Lazio
16.00 Sampdoria - Udinese
16.00 Hellas Verona – Spezia
19.00 Roma - Empoli
19.00 Fiorentina - Napoli
21.45 Atalanta - Milan

Hollanda Eredivisie

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15.30 Cambuur – AZ Alkmaar
15.30 Ajax - Utrecht
17.45 Vitesse - Feyenoord
21.00 PSV – Sparta Rotterdam

 

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (3 Ekim)


Rusya Premier Lig

14.00 Ufa - Ural
16.30 Zenit – Sochi
19.00 Akhmat Grozny – Spartak Moskova
19.00 Lokomotiv Moskova - Rostov

Portekiz Premier Lig

17.30 Belenenses – Tondela  
20.00 Estoril – Gil Vicente
20.00 Benfica - Portimonense
22.30 Braga - Bosvista

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (3 Ekim)


İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!

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#Misli.Com#İddaa#Canlı Yayınlar