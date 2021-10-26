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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (26 Ekim)

#Misli.Com#İddaa#Canlı İzle
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (26 Ekim)

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere başka birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

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İşte 26 Ekim Salı günün canlı yayınları.. 

İspanya La Liga

20:00 Alaves – Elche
22:00 Espanyol – Athletic Bilbao
22:30 Villarreal – Cadiz

İtalya Serie A

19:30 Venezia – Salernitana
19:30 Spezia – Genoa
21:45 AC Milan – Torino

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (26 Ekim)

İngiltere Lig Kupası

21:45 Chelsea – Southampton
21:45 QPR – Sunderland
21:45 Arsenal – Leeds United 

Almanya Kupası

19:30 Hoffenheim – Holstein Kiel
19:30 Babelberg – Leipzig
19:30 Preussen Munster – Hertha Berlin
19:30 1860 Münih – Schalke 04
21:00 Dortmund – Ingolstadt
21:45 Osnabruck – Freiburg
21:45 Nürnberg – Hamburg
21:00 Mainz – Arminia Bielefeld

Hollanda Kupası

22:00 NAC Breda – VVV Venlo

Portekiz Lig Kupası

21:00 Santa Clara – Porto
23:15 Sporting Lizbon – Famalicao

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (26 Ekim)

Euroleague

20:00 AS Monaco – Kızıl Yıldız
20:45 Fenerbahçe – Barcelona
21:00 Olympiacos – Alba Berlin
21:05 Maccabi Tel Aviv – Zalgiris Kaunas
21:45 Bayern Münih – A. Milano

NBA

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02:30 New York – Philadelphia
03:00 Oklahoma – Golden State
03:30 Dallas – Houston
03:30 San Antonio – Los Angeles Lakers
05:00 Utah - Denver 

Major liglerdeki birçok karşılaşmanın yanı sıra diğer liglerdeki maçları da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Misli.com'a yeni üye olan herkese 10 TL hediye! Hemen üye ol...

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (26 Ekim)

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