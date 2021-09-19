Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (19 Eylül)

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İşte 19 Eylül Pazar, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

15.00 Mallorca - Villarreal

15.00 Huesca - Fuenlabrada

17.00 Ponferradina – Malaga

17.15 Real Sociedad - Sevilla

19.15 Eibar – Sporting Gijon

19.15 Teneriffa - Mirandes

19.30 Real Betis - Espanyol

22.00 Valencia – Real Madrid

Bundesliga 1&2

14.30 Saint Pauli - Ingoldstadt

14.30 Erzgebirge Aue - Paderborn

14.30 Darmstadt 98 – Dynamo Dresden

16.30 Stuttgart - Leverkusen

16.30 Borussia Dortmund – Union Berlin

16.30 Wolfsburg – Eintracht Frankfurt

Fransa Ligue 1 & 2

14.00 Nice - Monaco

16.00 Troyes - Montpellier

16.00 Clermont - Brest

16.00 Reims - Lorient

16.00 Angers - Nantes

18.00 Marsilya - Rennes

21.45 PSG - Lyon

İtalya Serie A

13.30 Empoli - Sampdoria

16.00 Venezia - Spezia

19.00 Hellas Verona – Roma

19.00 Lazio - Cagliari

21.45 Juventus - Milan

İskoçya Premiership

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14.00 Dundee United - Dundee FC

17.00 Livingston - Celtic

Hollanda Eredivisie

13.15 Go Ahead - Zwolle

15.30 PSV - Feyenoord

17.45 Heracles – AZ Alkmaar

17.45 Vitesse - Twente

Rusya Premier Lig

16.30 Nizhny – Arsenal Tula

19.00 Sochi – Dinamo Moskova

Portekiz Premier Lig

17.30 Vizela – Pacos Ferreira

20.00 Porto – Moreirense

22.30 Estoril – Sporting Lizbon

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

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