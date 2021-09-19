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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (19 Eylül)

#Misli.Com#İddaa#Canlı Yayın
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (19 Eylül)

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

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İşte 19 Eylül Pazar, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

15.00 Mallorca - Villarreal
15.00 Huesca - Fuenlabrada
17.00 Ponferradina – Malaga
17.15 Real Sociedad - Sevilla
19.15 Eibar – Sporting Gijon
19.15 Teneriffa - Mirandes
19.30 Real Betis - Espanyol
22.00 Valencia – Real Madrid 

Bundesliga 1&2

14.30 Saint Pauli - Ingoldstadt
14.30 Erzgebirge Aue - Paderborn
14.30 Darmstadt 98 – Dynamo Dresden
16.30 Stuttgart - Leverkusen
16.30 Borussia Dortmund – Union Berlin
16.30 Wolfsburg – Eintracht Frankfurt 

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (19 Eylül)

Fransa Ligue 1 & 2

14.00 Nice - Monaco
16.00 Troyes - Montpellier
16.00 Clermont - Brest
16.00 Reims - Lorient
16.00 Angers - Nantes
18.00 Marsilya - Rennes
21.45 PSG - Lyon 

İtalya Serie A

13.30 Empoli - Sampdoria
16.00 Venezia - Spezia
19.00 Hellas Verona – Roma
19.00 Lazio - Cagliari
21.45 Juventus - Milan 

İskoçya Premiership

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14.00 Dundee United - Dundee FC
17.00 Livingston - Celtic

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (19 Eylül)

Hollanda Eredivisie

13.15 Go Ahead - Zwolle
15.30 PSV - Feyenoord
17.45 Heracles – AZ Alkmaar
17.45 Vitesse - Twente 

Rusya Premier Lig

16.30 Nizhny – Arsenal Tula
19.00 Sochi – Dinamo Moskova 

Portekiz Premier Lig

17.30 Vizela – Pacos Ferreira
20.00 Porto – Moreirense
22.30 Estoril – Sporting Lizbon 

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (19 Eylül)

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!

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#Misli.Com#İddaa#Canlı Yayın