Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (19 Eylül)

İşte 19 Eylül Pazar, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 Mallorca - Villarreal
15.00 Huesca - Fuenlabrada
17.00 Ponferradina – Malaga
17.15 Real Sociedad - Sevilla
19.15 Eibar – Sporting Gijon
19.15 Teneriffa - Mirandes
19.30 Real Betis - Espanyol
22.00 Valencia – Real Madrid
Bundesliga 1&2
14.30 Saint Pauli - Ingoldstadt
14.30 Erzgebirge Aue - Paderborn
14.30 Darmstadt 98 – Dynamo Dresden
16.30 Stuttgart - Leverkusen
16.30 Borussia Dortmund – Union Berlin
16.30 Wolfsburg – Eintracht Frankfurt
Fransa Ligue 1 & 2
14.00 Nice - Monaco
16.00 Troyes - Montpellier
16.00 Clermont - Brest
16.00 Reims - Lorient
16.00 Angers - Nantes
18.00 Marsilya - Rennes
21.45 PSG - Lyon
İtalya Serie A
13.30 Empoli - Sampdoria
16.00 Venezia - Spezia
19.00 Hellas Verona – Roma
19.00 Lazio - Cagliari
21.45 Juventus - Milan
İskoçya Premiership
14.00 Dundee United - Dundee FC
17.00 Livingston - Celtic
Hollanda Eredivisie
13.15 Go Ahead - Zwolle
15.30 PSV - Feyenoord
17.45 Heracles – AZ Alkmaar
17.45 Vitesse - Twente
Rusya Premier Lig
16.30 Nizhny – Arsenal Tula
19.00 Sochi – Dinamo Moskova
Portekiz Premier Lig
17.30 Vizela – Pacos Ferreira
20.00 Porto – Moreirense
22.30 Estoril – Sporting Lizbon
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
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