MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMisli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (16 Ağustos)
GeriFutbol Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (16 Ağustos)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 16.08.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (16 Ağustos)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (16 Ağustos)

Maçları Misli.com’da canlı izle! Yeni üyelere özel 100 TL oyna 100 TL kazan kampanyası devam ediyor… İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 16 Ağustos Pazartesi, günün canlı yayınları

İspanya La Liga

21.00  Villarreal - Granada

23.00 Elche – Athletic Bilbao 

Almanya Bundesliga

16.30 Mainz - Leipzig

18.30 Köln – Hertha Berlin 

Fransa Ligue 2

21.45 Paris – AJ Auxerre

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (16 Ağustos)
İtalya Kupası

18.45 Crotone – Brescia

19.00 Bologna – Ternana

21.45 Salernitana – Reggina 1914

22.00 Sampdoria – Alessandria Calcio 1912 

Hollanda 1. Lig

21.00 Jong Ajax - Dordrecht

21.00 Jong PSV – Den Bosch 

Portekiz Premier Lig

21.00 Boavista – Pacos Ferreira

23.15 Belenenses – Maritimo 

Danimarka Ligi

20.00 Vejle - Aalborg 

İsveç Alsvenskan

20.00 Varbergs - Orebro

20.00 IK Sirius – AIK Solna

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (16 Ağustos)

İspanya ve Bundesliga’da açılış haftasının heyecanı devam ederken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz.

Bununla birlikte İtalya Kupası’nda oynanacak olan günü maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Hemen Misli.com'a üye ol, 100 TL oyna 100 TL kazan!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi