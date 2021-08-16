Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (16 Ağustos)

İşte 16 Ağustos Pazartesi, günün canlı yayınları

İspanya La Liga

21.00 Villarreal - Granada

23.00 Elche – Athletic Bilbao

Almanya Bundesliga

16.30 Mainz - Leipzig

18.30 Köln – Hertha Berlin

Fransa Ligue 2

21.45 Paris – AJ Auxerre



İtalya Kupası

18.45 Crotone – Brescia

19.00 Bologna – Ternana

21.45 Salernitana – Reggina 1914

22.00 Sampdoria – Alessandria Calcio 1912

Hollanda 1. Lig

21.00 Jong Ajax - Dordrecht

21.00 Jong PSV – Den Bosch

Portekiz Premier Lig

21.00 Boavista – Pacos Ferreira

23.15 Belenenses – Maritimo

Danimarka Ligi

20.00 Vejle - Aalborg

İsveç Alsvenskan

20.00 Varbergs - Orebro

20.00 IK Sirius – AIK Solna

İspanya ve Bundesliga’da açılış haftasının heyecanı devam ederken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz.

Bununla birlikte İtalya Kupası’nda oynanacak olan günü maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

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