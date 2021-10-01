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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (1 Ekim)

#Misli.Com#İddaa#Canlı Yayın
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (1 Ekim)

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

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İşte 1 Ekim Cuma günün canlı yayınları... 

İspanya La Liga & Liga Segunda

22:00 Athletic Bilbao – Alaves
22:00 SD Ponferradina – Real Valladolid 

Bundesliga 1&2

19:30 Aue – Hamburg
19:30 Werder Bremen – Heidenheim
21:30 Köln – Greuther Furth 

Fransa Ligue 1 & 2

22:00 Lens – Reims

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (1 Ekim)


İngiltere Championship

21:45 Stoke City – West Bromwich 

İtalya Serie A

21:45 Cagliari – Venezia 

Hollanda Eredivisie & 1. Lig

21:00 Groningen – Twente
21:00 Jong Alkmaar – Dordrecht
21:00 Jong Utrecht – Emmen
21:00 Jong PSV – VVV Venlo
21:00 Helmond – Ajax
21:00 Roda – Eindhoven 

Portekiz Premier Lig

21:00 Maritimo – Moreirense
23:15 Famalicao – Vitoria Guimaraes

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (1 Ekim)


Euroleague

19:00 Unics Kazan – Zenit
20:45 Fenerbahçe – Kızıl Yıldız
21:00 Olympiakos – Baskonia
21:00 Asvel – Zalgiris
22:00 Barcelona – Alba Berlin

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (1 Ekim)

 
Majör liglerdeki birçok karşılaşmanın yanı sıra diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

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Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!

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