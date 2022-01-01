Misli.com’da en çok oynanan takım Beşiktaş en çok kazandıran takım Trabzonspor

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Son 1 yıl içinde en çok bahis yapılan takım Beşiktaş olurken, taraftarlarına en çok kazandıran ekip Trabzonspor’du.

Kazandırma oranı en yüksek takım Türkiye’de Kayserispor, Avrupa’da ise Atletico Madrid oldu. En çok bahis oynanan maç Şampiyonlar Ligi’ndeki Ajax– Beşiktaş buluşmasıydı. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı en çok bahis oynanan derbi kategorisinde zirveye çıktı.

Taraftar dağılımında Fenerbahçeli üyelerin yüzde 40’ı kendi takımlarının maçlarına oynarken; Beşiktaş’ta bu oran yüzde 20, Galatasaray’da ise yüzde 10 seviyesindeydi.