Misli.com'da DEV MAÇ, CANLI YAYINDA! Juventus'un Roma deplasmanında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

ROMA

- Verona ile 0-0 berabere kalarak yeni sezona başlayan Roma, Amadou Diawara'yı hatalı listede gösterdiği için İtalya Futbol Federasyonu tarafından 3-0 mağlup ilan edildi.

- Bu işin sorumlusu Pantaleo Longo'nun da Roma'daki görevini bırakıp Verona'ya geçtiği iddiaları da takımı oldukça karıştırmış durumda.

- TD Paulo Fonseca ciddi şekilde sorgulanmaya başladı, yerine Massimiliano Allegri'nin gelebileceği konuşuluyor...

- Juventus'a transfer olacağı söylenen Edin Dzeko, Verona maçında yedek kulübesinden çıkamamıştı ancak Fonseca, zorlu maçta hücumun en ilerisinde Dzeko'nun olacağını açıkladı.

- Diego Perotti, Javier Pastore ve Nicolo Zaniolo sakat.

JUVENTUS

- Teknik direktör koltuğuna Andrea Pirlo'yu oturtan Juventus, Sampdoria'yı 3-0 yenerek sezona giriş yaptı.

- Milli futbolcumuz Merih Demiral yerine Danilo'yu sağ stoperde gördük. Hücumda Cristiano Ronaldo'nun yanında Dejan Kulusevski görev yaptı. Aaron Ramsey de bu ikilini arkasında oynadı.

- Pirlo'nun kazanan 11'i Roma karşısında da bozması beklenmiyor. Matthijs de Ligt, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi'nin sakatlıkları devam ediyor.

- Paulo Dybala iyileşti, Alvaro Morata takıma yeni katıldı. İkisi de yedekte bekleyecek.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Roma'nın geçen sezon evinde oynadığı son 8 maçın 7'si "2.5 ÜST" bitmişti.

- Juventus geçen sezon deplasmanda oynadığı son 4 maçta da kalesinde en az 2 gol görmüştü. (4 maç - 11 gol)

- İki takım arasındaki son 3 maç karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Juventus Kazanır" oldu!

%49'luk kesim sezona farklı galibiyetle başlayan Juventus'un, Roma deplasmanında da 3 puanı alan taraf olacağını düşünüyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

Juventus'un Roma deplasmanında attığı en güzel goller! İzleyelim...