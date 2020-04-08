Misli.com'da "Buz Hokeyi" devri! Türkiye'de ilk kez maçlar iddaa bülteninde...

Bu bir ilandır

Geçtiğimiz hafta Belarus'un en önemli "Buz Hokeyi" ligi olarak kabul edilen Extraleague'de şampiyon belli oldu. Yunost Misnk'in Soligorsk'u 4-1 yenip şampiyon olmasından sonra gözler Rusya'ya çevrildi.

Rusya'da ise "Liga Pro - Short Hockey" maçları oynanıyor.

Normalde 20 dakikalık 3 periyot halinde oynanan maçlar, Rusya'daki organizasyona özel "10 dakika X 3 periyot" şeklinde oynanmakta...

TSİ 07:00'den gecenin ilerleyen saatlerine kadar her saat başı 1 maç olacak şekilde "Liga Pro - Short Hockey" keyfini Misli.com'da yaşayabilirsiniz!

* 12:15 / Serp and Molot VS Kings Town

* 13:05 / Molotoboytsy VS Chetyre Ledokola

* 14:05 / Ice Banda VS Moskovskiy Eshelon

Tüm bültene ulaşmak için aşağıdaki görsele tıklayın...





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!