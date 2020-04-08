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HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriMisli.com'da "Buz Hokeyi" devri! Türkiye'de ilk kez maçlar iddaa bülteninde...
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Haber Giriş: 08.04.2020 - 11:01,Son Güncelleme:/

Misli.com'da "Buz Hokeyi" devri! Türkiye'de ilk kez maçlar iddaa bülteninde...

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Misli.com'da "Buz Hokeyi" devri! Türkiye'de ilk kez maçlar iddaa bülteninde...
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Koronavirüs salgını nedeniyle futbolda hemen hemen her lige ara verildiği bu günlerde, "Masa Tenisi" sonrası "Buz Hokeyi" de iddaa bülteninde yer almaya başladı! İşte detaylar...

Bu bir ilandır

Geçtiğimiz hafta Belarus'un en önemli "Buz Hokeyi" ligi olarak kabul edilen Extraleague'de şampiyon belli oldu. Yunost Misnk'in Soligorsk'u 4-1 yenip şampiyon olmasından sonra gözler Rusya'ya çevrildi.

Rusya'da ise "Liga Pro - Short Hockey" maçları oynanıyor.

Normalde 20 dakikalık 3 periyot halinde oynanan maçlar, Rusya'daki organizasyona özel "10 dakika X 3 periyot" şeklinde oynanmakta...

TSİ 07:00'den gecenin ilerleyen saatlerine kadar her saat başı 1 maç olacak şekilde "Liga Pro - Short Hockey" keyfini Misli.com'da yaşayabilirsiniz!

* 12:15 / Serp and Molot VS Kings Town

* 13:05 / Molotoboytsy VS Chetyre Ledokola

* 14:05 / Ice Banda VS Moskovskiy Eshelon

Tüm bültene ulaşmak için aşağıdaki görsele tıklayın...

Misli.comda Buz Hokeyi devri Türkiyede ilk kez maçlar iddaa bülteninde...

 

Misli.comda Buz Hokeyi devri Türkiyede ilk kez maçlar iddaa bülteninde...

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

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