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Haber Giriş: 21.04.2020 - 18:07,Son Güncelleme:

Misli.com'da 1 milyon TL sizleri bekliyor! Süper Piyango...

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Misli.com'da 1 milyon TL sizleri bekliyor! Süper Piyango...
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Milli Piyango’nun yeni oyunu Süper Piyango’da her gün 100 bin TL ile başlayan ikramiye, önce 500 bin TL’ye şimdi de 1 milyon TL’ye yükseltildi.

Bu bir ilandır

Türkiye’nin yasal şans oyunları sitesi Misli.com‘dan 3 TL’ye bilet alarak katılabileceğiniz Süper Piyango’da devir yapılmıyor.

Her akşam 22:15’te bir talihli kazanana kadar çekiliş devam ediyor.

Yeni çekilişin biletleri her gece 22:30’da Misli.com‘da satışa sunuluyor.

İşte Süper Piyango’nun detayları...

- Her gün 1 kişi 1 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak

- 1 kişi 100 bin TL teselli kazanırken, amortiler de olacak

- Kazananlar yapılacak çekilişle birlikte gece ilan edilecek

- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak

- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak

- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak

- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek

- Süper Piyango'da 5 top üzerinden çekiliş yapılacak

Süper Piyango biletinizi hemen almak için buraya tıklayın!

Misli.comda 1 milyon TL sizleri bekliyor Süper Piyango...

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