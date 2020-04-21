Misli.com'da 1 milyon TL sizleri bekliyor! Süper Piyango...
Milli Piyango’nun yeni oyunu Süper Piyango’da her gün 100 bin TL ile başlayan ikramiye, önce 500 bin TL’ye şimdi de 1 milyon TL’ye yükseltildi.
Bu bir ilandır
Türkiye’nin yasal şans oyunları sitesi Misli.com‘dan 3 TL’ye bilet alarak katılabileceğiniz Süper Piyango’da devir yapılmıyor.
Her akşam 22:15’te bir talihli kazanana kadar çekiliş devam ediyor.
Yeni çekilişin biletleri her gece 22:30’da Misli.com‘da satışa sunuluyor.
İşte Süper Piyango’nun detayları...
- Her gün 1 kişi 1 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak
- 1 kişi 100 bin TL teselli kazanırken, amortiler de olacak
- Kazananlar yapılacak çekilişle birlikte gece ilan edilecek
- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak
- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak
- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak
- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek
- Süper Piyango'da 5 top üzerinden çekiliş yapılacak
Süper Piyango biletinizi hemen almak için buraya tıklayın!
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