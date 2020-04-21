Misli.com'da 1 milyon TL sizleri bekliyor! Süper Piyango...

Bu bir ilandır

Türkiye’nin yasal şans oyunları sitesi Misli.com‘dan 3 TL’ye bilet alarak katılabileceğiniz Süper Piyango’da devir yapılmıyor.

Her akşam 22:15’te bir talihli kazanana kadar çekiliş devam ediyor.

Yeni çekilişin biletleri her gece 22:30’da Misli.com‘da satışa sunuluyor.

İşte Süper Piyango’nun detayları...

- Her gün 1 kişi 1 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak



- 1 kişi 100 bin TL teselli kazanırken, amortiler de olacak



- Kazananlar yapılacak çekilişle birlikte gece ilan edilecek



- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak



- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak



- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak



- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek



- Süper Piyango'da 5 top üzerinden çekiliş yapılacak

Süper Piyango biletinizi hemen almak için buraya tıklayın!





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