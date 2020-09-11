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Voleybol
AA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 23:27 | Son Güncelleme:

Misli.com Voleybol Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti

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Misli.com Voleybol Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun Aydın’da oynanan açılış maçında, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Misli.com Sultanlar Ligi - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Vasilantonaki, Adams, Janset Cemre Erkul, Maret, Aslıhan Kılıç, Meryem Boz (Pınar Atasever, Ezgi Bektaş, Pelin Özkılıççı)
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Çağla Akın, Hazal Selin Arifoğlu, Güldeniz Önal, Alesia ( Gizem Güresen, Sezen Keşkekoğlu, Nilay Karaağaç)
Setler: 14-25, 27-25, 26-28, 25-22, 15-13
Süre: 154 dakika (25, 37, 36, 34, 22)

Misli.com Voleybol Sultanlar Liginde Aydın Büyükşehir, Galatasaray HDI Sigortayı 3-2 mağlup etti

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