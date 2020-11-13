Misli.com Sultanlar Ligi'ne 16'ncı hafta maçları oynanacak!
Misli.com Sultanlar Ligi'ne 16'ncı, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 15'inci hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
- Misli.com Sultanlar Ligi
Bugün:
13.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)
14 Kasım Cumartesi:
15.00 VakıfBankKarayolları (Vakıfbank Spor Sarayı)
16.00 Sarıyer Belediye-Türk Hava Yolları (Bahçeköy Orman Fakültesi)
15 Kasım Pazar:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
20.00 Sistem9 Yeşilyurt-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek Vestel)
Not: Kuzeyboru-PTT, İlbank-Çan Gençlik Kalespor ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
- AXA Sigorta Efeler Ligi
15 Kasım Pazar:
13.00 Arhavi Voleybol-Fenerbahçe HDI Sigorta (Arhavi)
15.00 Solhanspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Karşıyaka)
15.00 Haliliye Belediyespor-Arkas Spor (11 Nisan)
16.00 Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediye (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
16.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (Başkent)
16.00 Sorgun Belediyespor-Altekma (Sorgun)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Cengiz Göllü)
17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel)
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