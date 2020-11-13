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Voleybol
AA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 12:28 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi'ne 16'ncı hafta maçları oynanacak!

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Misli.com Sultanlar Ligi'ne 16'ncı hafta maçları oynanacak!
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Misli.com Sultanlar Ligi'ne 16'ncı, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 15'inci hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

- Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:
13.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)

14 Kasım Cumartesi:
15.00 VakıfBankKarayolları (Vakıfbank Spor Sarayı)
16.00 Sarıyer Belediye-Türk Hava Yolları (Bahçeköy Orman Fakültesi)

15 Kasım Pazar:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
20.00 Sistem9 Yeşilyurt-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek Vestel)

Not: Kuzeyboru-PTT, İlbank-Çan Gençlik Kalespor ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

- AXA Sigorta Efeler Ligi

15 Kasım Pazar:
13.00 Arhavi Voleybol-Fenerbahçe HDI Sigorta (Arhavi)
15.00 Solhanspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Karşıyaka)
15.00 Haliliye Belediyespor-Arkas Spor (11 Nisan)
16.00 Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediye (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
16.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (Başkent)
16.00 Sorgun Belediyespor-Altekma (Sorgun)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Cengiz Göllü)
17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel)

Misli.com Sultanlar Ligine 16ncı hafta maçları oynanacak

Sultanlar Ligi keyfi CANLI YAYINLARLA Misli.com'da! Tüm maçları canlı izle...

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