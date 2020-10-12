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Voleybol
AA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi'nde haftanın programı! 9. maçlar oynanacak...

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Misli.com Sultanlar Ligi'nde haftanın programı! 9. maçlar oynanacak...
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 9. hafta maçları yarın oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

13.00 İlbank-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Başkent)
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)
14.00 Çan Gençlik Kalespor-PTT (Şehit Halil İbrahim Eriç)
15.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)
16.00 Karayolları-Nilüfer Belediyespor (Başkent)
17.00 Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor (Aksaray)
17.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Mimar Sinan)
19.00 VakıfBank-Sistem9 Yeşilyurt (VakıfBank Spor Sarayı)

Misli.com Sultanlar Liginde haftanın programı 9. maçlar oynanacak...

Sultanlar Ligi keyfi CANLI YAYINLARLA Misli.com'da! Tüm maçları canlı izle...

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