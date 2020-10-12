Misli.com Sultanlar Ligi'nde haftanın programı! 9. maçlar oynanacak...
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 9. hafta maçları yarın oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
13.00 İlbank-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Başkent)
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)
14.00 Çan Gençlik Kalespor-PTT (Şehit Halil İbrahim Eriç)
15.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)
16.00 Karayolları-Nilüfer Belediyespor (Başkent)
17.00 Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor (Aksaray)
17.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Mimar Sinan)
19.00 VakıfBank-Sistem9 Yeşilyurt (VakıfBank Spor Sarayı)
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