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Voleybol
AA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 10:38 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi'nde erteleme maçları yarın oynanacak!

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Misli.com Sultanlar Ligi'nde erteleme maçları yarın oynanacak!
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu'ndaki erteleme maçları yarın oynanacak.

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasından ertelenen 2 maçın programı şöyle:

15.00 İlbank-Beşiktaş (Başkent)
17.00 Kuzeyboru-Sistem9 Yeşilyurt (Aksaray)

AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu'nda ise Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları maçı, Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda yapılacak. Karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Misli.com Sultanlar Liginde erteleme maçları yarın oynanacak

Sultanlar Ligi keyfi CANLI YAYINLARLA Misli.com'da! Tüm maçları canlı izle...

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