Misli.com Sultanlar Ligi'nde erteleme maçları yarın oynanacak!
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu'ndaki erteleme maçları yarın oynanacak.
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasından ertelenen 2 maçın programı şöyle:
15.00 İlbank-Beşiktaş (Başkent)
17.00 Kuzeyboru-Sistem9 Yeşilyurt (Aksaray)
AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu'nda ise Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları maçı, Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda yapılacak. Karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
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