Misli.com Sultanlar Ligi'nde 6. hafta yarın başlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 6. haftanın programı şöyle:
Yarın:
15.15 Karayolları-Türk Hava Yolları (Başkent Voleybol)
30 Ekim Cumartesi:
14.30 Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Voleybol)
15.00 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)
16.00 Bolu Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Bolu Karaçayır)
17.00 Kuzeyboru-Mert Grup Sigorta (Aksaray)
18.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Voleybol)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-PTT (Eczacıbaşı)
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