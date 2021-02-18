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GeriVoleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 29. maç haftası yarın başlayacak!
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Voleybol
AA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 11:10 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 29. maç haftası yarın başlayacak!

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Misli.com Sultanlar Ligi'nde 29. maç haftası yarın başlayacak!
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:
14.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı VitrA (Aksaray)
16.30 Sistem9 Yeşilyurt-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)

20 Şubat Cumartesi:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek Vestel)
13.30 VakıfBank-PTT (Vakıfbank Spor Sarayı)
14.00 İlbank-Nilüfer Belediyespor (Başkent)
14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Aydın Mimar Sinan)
17.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)

Not: Türk Hava Yolları-Karayolları maçı yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Misli.com Sultanlar Liginde 29. maç haftası yarın başlayacak

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