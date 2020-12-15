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Voleybol
AA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 10:52 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 23. hafta yarın başlıyor!

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Misli.com Sultanlar Ligi'nde 23. hafta yarın başlıyor!
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Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Ligde 23. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:
13.00 İlbank-Kuzeyboru (Başkent)
14.00 Çan Gençlik Kalespor-Nilüfer Belediyespor (Çan Şehit H. İbrahim Eriçi)
16.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Mimar Sinan)
17.30 VakıfBank-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (VakıfBank Spor Sarayı)

17 Aralık Perşembe:
13.00 Karayolları-Eczacıbaşı VitrA (Başkent)
15.00 PTT-Sarıyer Belediyespor (Başkent)

Not: Galatasaray HDI Sigorta-Sistem9 Yeşilyurt ve Türk Hava Yolları-Beşiktaş maçları ertelendi.

Misli.com Sultanlar Liginde 23. hafta yarın başlıyor

Sultanlar Ligi keyfi CANLI YAYINLARLA Misli.com'da! Tüm maçları canlı izle...

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