Misli.com Sultanlar Ligi'nde 21. hafta yarın başlıyor!
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 21'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 19'uncu hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
- Misli.com Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 PTT-Eczacıbaşı VitrA (Başkent)
14.00 Çan Gençlik Kalespor-Fenerbahçe Opet (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)
17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
6 Aralık Pazar:
14.00 Karayolları-Beşiktaş (Başkent)
14.00 VakıfBank-İlbank (VakıfBank Spor Sarayı)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt (Mimar Sinan)
17.00 Türk Hava Yolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek Vestel)
18.00 Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Cengiz Göllü)
- AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün:
12.00 Spor Toto-Sorgun Belediyespor (Başkent)
Yarın:
17.30 Arkas Spor-Solhanspor (İzmir Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
Not: Efeler Ligi'nde Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Arhavi Voleybol, Galatasaray HDI Sigorta-Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta, Haliliye Belediyespor-Ziraat Bankkart ve Tokat Belediye Plevne-Altekma karşılaşmaları ertelendi.
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