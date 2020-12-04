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Voleybol
AA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 10:42 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 21. hafta yarın başlıyor!

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Misli.com Sultanlar Ligi'nde 21. hafta yarın başlıyor!
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 21'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 19'uncu hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

- Misli.com Sultanlar Ligi

Yarın:
14.00 PTT-Eczacıbaşı VitrA (Başkent)
14.00 Çan Gençlik Kalespor-Fenerbahçe Opet (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)
17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

6 Aralık Pazar:
14.00 Karayolları-Beşiktaş (Başkent)
14.00 VakıfBank-İlbank (VakıfBank Spor Sarayı)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt (Mimar Sinan)
17.00 Türk Hava Yolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek Vestel)
18.00 Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Cengiz Göllü)

- AXA Sigorta Efeler Ligi

Bugün:
12.00 Spor Toto-Sorgun Belediyespor (Başkent)

Yarın:
17.30 Arkas Spor-Solhanspor (İzmir Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

Not: Efeler Ligi'nde Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Arhavi Voleybol, Galatasaray HDI Sigorta-Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta, Haliliye Belediyespor-Ziraat Bankkart ve Tokat Belediye Plevne-Altekma karşılaşmaları ertelendi.

Misli.com Sultanlar Liginde 21. hafta yarın başlıyor

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