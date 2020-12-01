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Voleybol
AA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 11:06 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları yarın başlıyor!

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Misli.com Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları yarın başlıyor!
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:
13.00 İlbank-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)
14.00 Fenerbahçe Opet-PTT (Burhan Felek Vestel)
16.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)
16.00 Sarıyer Belediyespor-VakıfBank (Bahçeköy Orman Fakültesi)
16.30 Beşiktaş-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek Vestel)
17.00 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)

3 Aralık Perşembe:
13.00 Sistem9 Yeşilyurt-Karayolları (Burhan Felek Vestel)
15.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

Misli.com Sultanlar Liginde 20. hafta maçları yarın başlıyor

Sultanlar Ligi keyfi CANLI YAYINLARLA Misli.com'da! Tüm maçları canlı izle...

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