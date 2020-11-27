MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriMisli.com Sultanlar Ligi'nde 19. hafta başlıyor!
GeriVoleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 19. hafta başlıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 10:37 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 19. hafta başlıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Misli.com Sultanlar Ligi'nde 19. hafta başlıyor!
Abone Olgoogle-news

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 19'uncu, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 18'inci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

- Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:
13.00 PTT-Beşiktaş (Başkent)

29 Kasım Pazar:
13.00 Karayolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Başkent)
14.00 Çan Gençlik Kalespor-Sistem9 Yeşilyurt (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Mimar Sinan)
15.00 Türk Hava Yolları-İlbank (Burhan Felek Vestel)
18.00 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)
18.00 Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

Not: Eczacıbaşı VitrA-Sarıyer Belediyespor maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

- AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:
15.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (Başkent)
15.00 Solhanspor-Halkbank (Karşıyaka)
15.00 Altekma-Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
16.00 Sorgun Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sorgun)

Not: Bursa Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş-Haliliye Belediyespor, Arhavi Voleybol-Spor Toto ve Fenerbahçe HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne müsabakaları, Kovid-19 vakaları nedeniyle tehir edildi.

Misli.com Sultanlar Liginde 19. hafta başlıyor

Sultanlar Ligi keyfi CANLI YAYINLARLA Misli.com'da! Tüm maçları canlı izle...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle