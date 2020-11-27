Misli.com Sultanlar Ligi'nde 19. hafta başlıyor!
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 19'uncu, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 18'inci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
- Misli.com Sultanlar Ligi
Bugün:
13.00 PTT-Beşiktaş (Başkent)
29 Kasım Pazar:
13.00 Karayolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Başkent)
14.00 Çan Gençlik Kalespor-Sistem9 Yeşilyurt (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Mimar Sinan)
15.00 Türk Hava Yolları-İlbank (Burhan Felek Vestel)
18.00 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)
18.00 Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
Not: Eczacıbaşı VitrA-Sarıyer Belediyespor maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
- AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
15.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (Başkent)
15.00 Solhanspor-Halkbank (Karşıyaka)
15.00 Altekma-Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
16.00 Sorgun Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sorgun)
Not: Bursa Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş-Haliliye Belediyespor, Arhavi Voleybol-Spor Toto ve Fenerbahçe HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne müsabakaları, Kovid-19 vakaları nedeniyle tehir edildi.
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