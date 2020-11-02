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Voleybol
AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 09:57 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 14. hafta başlıyor!

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Misli.com Sultanlar Ligi'nde 14. hafta başlıyor!
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 14. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarın oynanacak 14. hafta maçlarının programı şöyle:

13.00 PTT-VakıfBank (Başkent)
14.00 Çan Gençlik Kalespor-Galatasaray HDI Sigorta (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)
15.00 Eczacıbaşı VitrA-Kuzeyboru (Eczacıbaşı)
16.00 Karayolları-Türk Hava Yolları (Başkent)
16.00 Fenerbahçe Opet-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek Vestel)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

Bu arada Nilüfer Belediyespor-İlbank karşılaşması, 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Not: Beşiktaş-Sistem9 Yeşilyurt müsabakası Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Misli.com Sultanlar Liginde 14. hafta başlıyor

Sultanlar Ligi keyfi CANLI YAYINLARLA Misli.com'da! Tüm maçları canlı izle...

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